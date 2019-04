Whatsapp permitirá ignorar los chats archivados

La función llegaría en la siguiente actualización.

En la próxima actualización de whatsapp, los chats archivados no lanzarán notificaciones al móvil del usuario aunque el remitente envíe nuevos mensajes, ni el chat se desarchivará automáticamente como sucede hasta ahora.

Además, la app presentará una nueva celda “Archivar” en la pestaña principal de Chats, que aparecerá cuando deslices hacia abajo la lista de chats.

El antiguo Modo de vacaciones no desarchiva el chat guardado si estaba silenciado. Con Chats archivados, las conversaciones silenciadas y no silenciadas no se archivarán de forma automática.

De ese modo, la función te permite "desconectar" de WhatsApp, siempre que lo desees y sin necesidad de tener que cancelar todas las notificaciones.

Hasta ahora, aunque archives un chat, si recibes un mensaje, te será notificado. Además, esa conversación de desarchiva de manera automática, apareciendo en tu listado de chats.

Por ahora nueva función solo se encuentra activada en la versión beta del app para Android, lo que significa que no tardará en llegar a este sistema operativo.

Actualmente la función Archivar Chat está activa en iPhone, sin embargo no aparece en el menú principal, sin embargo ya te da la opción de ocultar una conversación, de grupo o de un persona en particular, de la pestaña de Chats y así acceder a ella más tarde si lo deseas.

Importante: La función Archivar Chat no borra el chat, ni lo guarda en la copia de seguridad de iCloud. Además, la función Archivar Chat solo está disponible para dispositivos con iOS 7 o posterior.

Para archivar un chat

En la pantalla Chats, arrastra tu dedo de derecha a izquierda sobre el chat.

Selecciona Archivar.

También puedes archivar todos tus chats en Ajustes de WhatsApp > Chats > Archivar todos los chats.

Cómo ver chats archivados

Desliza el dedo sobre la pantalla Chats hasta que llegues a la parte superior, y luego arrastra la pantalla de arriba abajo.

Selecciona Chats archivados.

Cómo desarchivar un chat

Cuando recibes un mensaje nuevo en un chat archivado, el chat se desarchiva y aparece de nuevo en la pantalla de Chats. También puedes desarchivar un chat manualmente al buscar el nombre del contacto o el contenido de un mensaje recibido desde ese contacto. Para hacerlo, sigue los pasos a continuación:

En la pantalla Chats archivados, desliza el dedo de derecha a izquierda sobre el chat.

Selecciona Desarchivar.

En más detalle

En la pantalla Chats, desliza la pantalla hacia arriba y pulsa en en Buscar.

Escribe el nombre de un grupo, contacto, o el contenido de un mensaje del chat que quieres desarchivar.

Arrastra el dedo de derecha a izquierda sobre el chat que deseas desarchivar.

Selecciona Desarchivar.

Con información de Infobae