Miguel Barbosa advierte a morenovallistas: ‘se les acabó el negocio en el sector salud’

En La Sierra Norte de Puebla, confió en que el fallo que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificará su candidatura.

A los morenovallistas “ya se les acabó”, advirtió el candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, quien va en contra de la corrupción en el sector salud, pues dijo que es ahí en donde se concentra la mayor parte de las irregularidades financieras, por lo que sentenció que los contratos con empresas morenovallistas serán cancelados.

En Zacatlán, Barbosa Huerta dijo que entre las irregularidades destacan los medicamentos similares, disfrazados de medicamento original, además, no descartó que haya “aviadores”, entre múltiples irregularidades como los hospitales construidos que son “elefantes blancos”.

"La mayor corrupción está en las áreas de salud, médicos que, si bien se les paga y no llegan, no sé si existen solamente en la nómina, medicamentos que llegó el caso de imprimir cajas de medicamentos como si fueran de patente y son similares y cajas vacías, vamos a fincar responsabilidades en todo eso", dijo.

Los extitulares de las Secretarías de Salud del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas serán investigados, pues el aspirante a la gubernatura acusó que beneficiaron a empresas sin otorgar un buen servicio, incluso los Centros de Salud al interior del estado carecen tanto de atención médica como de medicamentos originales.

"No sé a quién, no me estoy refiriendo a nadie, pero yo nada más les digo que no va a seguir el mismo esquema que hasta hoy está funcionando, no van a funcionar los mismos funcionarios del morenovallismo. Los mismos beneficiarios del morenovallismo siguen hoy y no, no, no, se les acabó, vamos a revisar todo lo que implica el funcionamiento de las áreas de gobierno", refirió.

Acepta Miguel Barbosa invitación de UAP

El candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aceptó la invitación de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) para que presentar sus propuestas ante el Consejo Universitario, pues afirmó que el sector académico público debe conocer el proyecto de trabajo que emprenderá a partir del 2 de agosto.

Además, adelantó que está buscando un evento masivo con estudiantes poblanos de la UAP, para que conozcan sus propuestas de trabajo, pues hoy el sector más grueso del electorado se concentra en la gente joven, quienes merecen más oportunidades de estudio y laborales.

"A la UAP si voy, además quiero armar un evento real, con el Consejo Universitario, quiero juntar a 5 mil estudiantes, para hablar con ellos, dialogar directo con ellos de manera directa, a ver si es posible no lo sé, tampoco quiero alterar el orden ni voy a poner en riesgo el orden, pero me gustaría que eso ocurriera, si me explico, pero no paro. El enfermo, el moribundo no para, que lo acompañen los que sí están sabores", mencionó.

Por otra parte, dijo que acudirá al debate del Instituto Nacional Electoral (INE), pues así lo marca la Ley Electoral, por lo que aplaudió el nuevo formato que se aplicará para este encuentro entre abanderados, pues habrá forma de que los ciudadanos conozcan a fondo las propuestas de los candidatos a gobernador, “me gustan los debates soy bueno para los debates", refirió.

No habrá proyectos mineros

Una de las demandas de los serranos es que el gobierno del estado no contribuya a la explotación de los recursos naturales a favor de empresarios, pues esto provoca gran daño ambiental, por lo que advirtió que él no será complaciente con estos "proyectos de muerte".

En entrevista en Zacatlán, dijo que "yo no voy autorizar ningún proyecto de muerte y vamos a revisar la autorización que se dio, en uno de ellos. No vamos a generar conflictos entre comunidades, personas, vamos a generar mucho diálogo Y protección a las comunidades indígenas", refirió el abanderado de Morena, PT y PVEM.

Ratificará TEPJF mi candidatura: Barbosa Huerta

En La Sierra Norte de Puebla, el candidato a gobernador, confió en que el fallo que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificará su candidatura, esto ante la impugnación que interpuso el senador, Alejandro Armenta Mier en contra de su candidatura.

Indicó que la encuesta es clave para el reclamo del senador; sin embargo, el mismo TEPJF, dio la razón a Morena en el sentido de que esta encuesta es información clasificada como reservada, en términos de la Ley de Transparencia, con el objetivo de no afectar la estrategia electoral.