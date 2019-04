Advierte INE a candidatos sanciones para quien rebase tope de gastos de campaña

El consejero Ciro Murayama informó que los aspirantes al gobierno del estado ya nombraron a sus representantes en las mesas de trabajo para el debate del próximo 19 de mayo.

El consejero Ciro Murayama Rendón, miembro de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió a los candidatos al gobierno de Puebla respetar el tope de gastos de campaña, ya que esto puede provocar sanciones desde económicas y hasta la nulidad del triunfo, en el supuesto de que se consume el 2 de junio.

En conferencia de prensa, previo a un taller dirigido a medios de comunicación, el consejero electoral refirió que la Ley General de Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y las normas en materia de fiscalización son claras y estrictas, en el sentido de no rebasar el tope de gasto de campaña, que en esta ocasión quedó en 42 millones 963 mil 330 pesos.

Si bien, los partidos políticos reportan en tiempo y forma los gastos que realizan en la campaña, posterior a los actos proselitistas, el INE por medio de la Comisión de Fiscalización realiza una revisión completa de las finanzas, con el objetivo de fomentar la transparencia y evitar anomalías.

"Los topes es lo q use no se debe rebasar, si alguien gasta menos de eso está respetando la norma, cuando se da financiamiento y no se gasta en campaña queda un remanente que sí se tendrá que regresar, pero eso lo veremos cuando termine la campaña, de momento los actores políticos tienen el derecho de ejercer esos recursos y la obligación de gastarlos en lo que deben, no pueden comparar espacios en radio y televisión, pueden producir sus spots pero los anuncios pasan a través de la pauta que marca el INE", explicó.

En este sentido, a pesar de las críticas que la dirigencia del PAN ha emitido por los actos que ha realizado el candidato Luis Miguel Barbosa Huerta, por los más de 70 eventos realizados y más de 24 eventos masivos, siempre y cuando no se rebase el tope de gastos y se respete la normativa, no hay violaciones al respecto.

Murayama Rendón detalló que en el caso de las coaliciones, por ejemplo, la de "Juntos Haremos Historia en Puebla", los tres partidos políticos están obligados a responder por los actos de fiscalización en conjunto, pero no es lo mismo con los partidos que impulsan candidatura común, ya que en este caso cada fuerza política debe hacer su propio reporte de gastos.

"Qué pasa con una candidatura común, cada uno de los tres partidos presenta los gastos que haya sufragado del candidato y todos esos gastos se suman para que se respete el tope; cuál es la diferencia con un candidato de coalición, que entre todos hacen un solo informe de gastos y también tienen que respetar los topes de gastos y todos los partidos son responsables, si hay omisiones se sancionará a todos los partidos. El hecho de que vayan por candidatura común o coalición no les da ventajas ni desventajas, en términos de fiscalización sus obligaciones siguen siendo las mismas", apuntó.

Nombran candidatos a sus representantes en Mesas de Trabajo para el debate

Por otra parte, el presidente de la Comisión Temporal de Debates, Ciro Murayama, funcionario electoral, informó que los candidatos al gobierno del estado ya nombraron a sus representantes en las mesas de trabajo para el debate que se realizará el próximo 19 de mayo.

El abanderado del PRI, Alberto Jiménez Merino, nombró a Claudia Hernández Medina; el candidato del a coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", nombró a Onel Ortiz Fregoso; en tanto que el candidato común del PAN, PRD y MC determinó que Luis Armando Olmos Pineda, sea su representante.

"Les vamos a exponer cuáles son las reglas básicas, los criterios específicos, el formato y la escaleta del debate para que sepan cuantas veces podrán intervenir, por cuánto tiempo, cómo van a poder ellos criticar o revirar a sus contendientes que conozcan que son las mismas reglas para los tres y también para afinar detalles técnicos, es decir, vamos hacer un nuevo trabajo para tener una mesa de representantes a efecto de que ellos puedan ir hacer prácticas un día antes del debate al foro que vamos a tener en la BUAP y conozcan las facilidades para que los candidatos lleguen a las mejores condiciones a debatir", dijo.

Como lo adelantó Intolerancia Diario, en marzo pasado, serán 9.6 millones de pesos los que se destinarán para la organización del debate que se llevará a cabo en el Complejo Cultural Universitario de la UAP; sin embargo, sigue pendiente el nombre de los moderadores del debate pues se analiza los perfiles de periodistas nacionales y locales para que lleven a cabo este ejercicio, por lo tanto será el 26 de abril cuando se cite a quienes realizarán esta función.