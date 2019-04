Denuncian ante la FGE a Miguel Barbosa; ‘es una pifia’ denuncian voceros

El candidato a la gubernatura afirmó que la acción se trata de una guerra sucia emprendida por morenistas con el respaldo del PAN.

Ante la Fiscalía General de la República (FGR), Luis Miguel Barbosa Huerta fue denunciado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos, querella que interpuso Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena y senador suplente, situación que fue calificada por los voceros de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" como una "pifia”. Mientras, el candidato a gobernador afirmó que a pesar de esta guerra sucia que emprenden morenistas con el respaldo del PAN, no lo bajarán de las preferencias electorales y él ganará el 2 de junio.

Este martes, el senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó una denuncia en contra de Miguel Barbosa Huerta, acusando que el candidato a gobernador adquirió un condominio en la Condesa en efectivo, con un valor de 12 millones de pesos, incluso en sus redes sociales evidenció la acción legal que emprendió con el objetivo de que el abanderado morenista sea investigado.

Además, acusó que se trata de una operación fraudulenta, pues el valor de las viviendas superan los ingresos que ha tenido el senador, sin embargo, en días pasados el candidato a gobernador aclaró que una de sus viviendas fue adquirida por medio de créditos bancarios en Bancomer y Banorte, los cuales sigue pagando.

Detrás de guerra sucia están morenistas y el PAN: Barbosa Huerta

En Coronango, el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, denunció que detrás de esta guerra sucia y campaña de desprestigio se encuentran morenistas y miembros del PAN, por lo que afirmó que no tiene nada que esconder y la verdad siempre se impone ante una serie de descalificaciones.

Lamentó la guerra sucia que han emprendido miembros de Morena y el PAN, con el claro objetivo de bajarlo en las preferencias electorales, pues actualmente tiene intención del voto 3 a 1, según las encuestas publicadas en diarios locales y nacionales.

"Soy un hombre sin rencores, tengo limpio mi espíritu, en 2018, fui el actor político que más fui atacado, miles de millones de pesos se invirtieron en contra mía, en guerra sucia, en contra de mi familia, en contra mía, pero siempre la verdad se impone. Hoy los mismos hechos repetidos, están volviendo hacer guerra sucia por la misma gente de Morena, son traidores, hoy están aliados al PAN, son traidores, no me van hacer nada, ya ganamos, estamos 30 puntos arriba, pero no vamos a descansar un solo día, no vamos a descansar", dijo.

En Coronango, el candidato a gobernador fue respaldado por le presidente municipal Antonio Teutli Cuautle, pero a su vez, sus seguidores lo vitorearon en repetidas ocasiones con un ¡no estás solo!.

Voceros califican como una pifia estas acusaciones

En conferencia de prensa, su vocero David Méndez Márquez, calificó como una "pifia" las acciones que emprendió el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, además se señaló que detrás de esta guerra sucia se involucran tanto el senador, Alejandro Armenta Mier como Ricardo Monreal Ávila.

"Le hace la chamba al PAN, en este caso a Enrique Cárdenas para tratar de bajarnos de los más de 40 puntos que les llevamos de ventaja. No van a lograr absolutamente nada", señalaron los voceros de "Juntos Haremos Historia en Puebla.

Además las denuncias en contra de Alejandro Rojas Díaz Durán sigue en pie, tanto por la vía penal como por la vía civil, se busca sea sancionado por la autoridad, debido a la ola de calumnias emitidas en contra del candidato a gobernador, las que no tienen un fundamento legal.

El equipo de campaña del candidato a gobernador, también confiaron en que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se impugna el resultado del proceso interno de Morena, solo ratificará el triunfo de Miguel Barbosa Huerta, quien en poco más de una semana de campaña ha recorrido las siete regiones del estado y se ha reunido con los ciudadanos para pedirles el voto, rumbo al 2 de junio.

Armenta Mier afirma que hace valer su estado de derecho

Por medio de sus redes sociales, el senador, Alejandro Armenta Mier, afirmó que actúa para hacer valer el estado de derecho, busca que se transparente el proceso interno de campaña, por lo tanto busca construir la unidad sin represión.

El senador extendió la mano al candidato, esto a pesar de que promueve una impugnación, luego de que resultó perdedor de la encuesta aplicada para la determinación del candidato al gobierno de Puebla.