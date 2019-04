Alista Miguel Barbosa a su ejército electoral para defensa del voto

En la Mixteca, el candidato a gobernador de “Juntos Haremos Historia” se compromete a invertir más recursos para el campo.

Los partidos que conforman la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” serán cuidadosos al nombrar a sus líderes seccionales y a sus representantes de casilla para evitar un fraude electoral, y es que el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, refirió que hay un “gran movimiento” de ciudadanos quienes no permitirán que se presenten irregularidades, a su vez, pidió que el gobierno del estado actúe, según sus investigaciones, en contra de quienes cometieron los disturbios el pasado 1 de julio día de la elección.

El candidato a gobernador dijo que el gobierno de Puebla debe actuar en contra de José Cristian N. alias “El Grillo”, quien presuntamente causo los disturbios del pasado 1 de julio, para con ello garantizar que habrá paz y tranquilidad el día de la jornada electoral, el 2 de junio.

“Mis estructuras que estarán en la defensa del voto van a ser muy cuidadas, de ninguna forma van a estar en duda, quien lo dice, hoy es otro Morena, hay un gran movimiento en el estado que es Morena”, dijo el candidato, ante la posible traición de morenistas seguidores de Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, de gira por municipios de la Mixteca, también afirmó que el exgobernador Mario Marín Torres, en realidad nunca se alejó de la política poblana, solo estaba “espantado”, por la persecución política que en su momento emprendió el exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

Aseguró que el marinismo está presente y tiene dos candidatos, por una parte, Alberto Jiménez Merino y por otra parte, el senador, Alejandro Armenta Mier, quien no pierde la “esperanza” de ser candidato a gobernador, sin embargo, confió en que el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique su candidatura en las siguientes horas.

“Nuca se fue Marín, lo tenían espantado y estaba afuera de los límites de Puebla, siempre estuvo presente, nada más que luego decían que estaba con Miguel Barbosa, pero no, estaba con Alejandro Armenta, de acuerdo. Hoy de manera muy clara tiene dos candidatos, uno es del PRI y otro es una esperanza que está luchando que es Alejandro, que sea así. Yo no veo que Mario Marín venga y haga trabajo político aquí en Puebla, no lo veo mal, tiene sus derechos a salvo, que venga y que abrace al que quiera abrazar, pero a mí no. Yo me curo en salud”, dijo.

Se suma Francisco Castillo Montemayor a campaña de Barbosa Huerta

En Chiautla de Tapia, el exfuncionario marinista perseguido político de Moreno Valle, Francisco Castillo Montemayor, se sumó a los foros que se arrancaron en apoyo al sector agrario, actuando como moderador del primero de ellos, denominado "Diálogos para el Bienestar de Puebla, Recuperación del Campo".

En el evento, Barbosa Huerta se comprometió a que el presupuesto para el campo debe rebasar el raquítico 0.05 por ciento lo que significa apenas 500 millones de pesos que anualmente recibe. Y es que Puebla es rica en diversidad de climas y aquí se cultivan muchos alimentos, lo que salen a otros estados y naciones, por lo que el campo no debe estar abandonado, mencionó.

El candidato a gobernador escuchó las demandas del sector agrario, quienes acusaron que hay rezago importante, nula tecnificación para el desarrollo del campo y que en los últimos ocho años el campo no recibió apoyo de los gobiernos panistas.

En este orden, al recordar el 100 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, dijo que la mejor manera de honrar su memoria es inyectarle recursos al campo, “vamos a establecer propuestas específicas para su tierra, ubicación geográfica, capacidad productiva para poder impulsar el plan de desarrollo regional económico, político, social y cultural (…) hagamos gala a Emiliano Zapata quien ha sido la inspiración para movimientos revolucionarios en todo el mundo", refirió.

Aplaude Barbosa Huerta alerta de género para 50 municipios

Por otra parte, Luis Miguel Barbosa aplaudió la Alerta de Género que emitió el gobierno federal, pues dijo que con esto se emitirán políticas publicas desde el gobierno del estado para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Asimismo, dijo que el gobierno que encabece, a partir de agosto, después de ganar la elección del 2 de junio, será atento con las féminas, para que a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género se emprendan políticas públicas de prevención y erradicación en contra de la violencia hacia las mujeres.

“Que esta alerta de genero si disminuya los feminicidios, tiene que ver mucho con el presupuesto, vamos a tener que hacer eso, vamos a ver las políticas públicas que se ponen en marcha por la federación, estado y municipios, hay que estar pendiente de eso”, dijo.

Hasta el momento, no ha pensado en el perfil que atenderá esta secretaría, pues primero dijo se tiene que asegurar el triunfo el 2 de junio y posterior a esto nombrará a los hombres y mujeres quienes estarán al frente de las dependencias de gobierno.