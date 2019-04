Reconoce Enrique Cárdenas que es un candidato desconocido por electores

El candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez atribuye que la falta de posicionamiento entre el electorado es producto de que sus adversarios han destrozado sus espectaculares.

El candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez reconoció que es un candidato desconocido entre el electorado; sin embargo, no atribuyó este problema a su estrategia de campaña, tanto territorial como de aire, responsabilizó a grupos vandálicos que han destrozado sus espectaculares, pero además dijo que hay otros espacios sin utilizar y le niegan permisos para ocuparlos.

En conferencia de prensa el candidato a gobernador, refirió que sus adversarios políticos, tanto Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI; como Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", tienen miedo a que él crezca como candidato y que les gane el 2 de junio, día de la elección extraordinaria.

"Tienen miedo de que esto crezca y tienen miedo porque se ven muy vulnerables, los espectaculares en blanco, cuántos hay que no están usados, no nos dejan usarlos, hay los recursos para ir a poner los espectaculares y que la gente me conozca, el problema que tengo es que no me conoce la gente", dijo.

Sin pruebas presentadas ante medios de comunicación de los anuncios supuestamente destrozados, el candidato dijo que tiene las ubicaciones exactas de la publicidad sobre la carrera federal México-Puebla y sobre el Periférico, pero no las compartió con comunicadores, además se reservó información de los espectaculares que supuestamente no puede utilizar, pues argumentó que su equipo jurídico ya trabaja en la elaboración de una queja electoral.

"Lo que estamos encontrando es que no se pueden colocar espectaculares, que no hay manera de tener ese tipo de publicidad para que la gente me conozca, son importantes para que la gente vea una cara, se está teniendo ese problema, no lo vi antes, es la primera vez que se vandalizando espectaculares con mi cara o con esta candidatura, pero no está bien porque lo que la gente necesita es conocer las opciones y ahí es en donde les pido a todos ustedes a que la gente conozca las opciones, que la gente me googlee y googlee a los otros también", dijo.

Insistió en que sus adversarios tratan de evitar que sea un personaje conocido, "están tratando de evitar que eso ocurra, yo les diría que de plano tenemos que exigir, no podemos quedarnos en eso y ustedes como medios de comunicación les pido que alcemos la voz porque no se vale que en Puebla sigamos estando en esas condiciones".

En la misma conferencia de prensa, el candidato a gobernador, encargó a los representantes de medios de comunicación contribuir a que el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, pierda la elección de 2 de junio, así lo citó: "les encargo una cosa, que vuelva a perder Barbosa, les encargo solo una cosa, que vuelva a perder Barbosa",.

Enrique Cárdenas Sánchez sí presentará propuestas con universitarios

Por otra parte, el candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, adelantó que acudirá a los encuentros entre candidatos y estudiantes que las universidades privadas y la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) realicen, ya que esto permitirá que los jóvenes conozcan sus propuestas de campaña.

"Yo pretendo ir a todos los que me inviten porque quiero dar a conocer las propuestas que traemos, el tipo de gobierno que sería un gobierno que se fijen realmente en la gente, que la gente me conozca también, hay quien dice que es muy arriesgado porque como no va a estar Barbosa seguramente te van a estar pegando y tal (...) estamos de frente y no nos vamos a quitar, mucho hemos aguantado y no nos vamos a quitar ahora", dijo.

Además del encuentro con jóvenes universitarios, el candidato a gobernador también acudirá al debate entre candidatos a gobernador, el que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Comienza su viaje por Sierra Norte

A partir de este fin de semana, el candidato a gobernador comenzó la promoción del voto en la Sierra Norte de Puebla, busca acercarse a los ciudadanos y que conozcan sus propuestas de de campaña, para que de ser favorecido con el voto de los electores el 2 de junio, las implemente a partir de agosto.

Señaló que proyectos en temas de educación, salud, apoyos a madres y jefas de familia, serán sus propuestas principales en este recorrido que realice durante la siguiente semana en municipios serranos.

"En todos lados hay mujeres quienes necesitan dejar seguros a sus hijos en lugares seguros, en estancias infantiles que les permita trabajar, desarrollarse, estudiar en muchos casos, así es que 30 por ciento tenemos muchos embarazos jóvenes, no podemos permitir que eso destruya sus vidas, así es que también las estancias infantiles tienen esa función", refirió.

La mañana de este viernes, dijo, estuvo en Acajete, por lo que ante ciudadanos presentó su plan de trabajo, por lo que se comprometió a que su gobierno bajará más recursos a los municipios.

"Que el gobierno apoye con los materiales y con lo que ellos no pueden producir, que ellos apoyen con la mano de obra, es decir, que necesitamos regresar activamente hacia la gente, de una manera que también ellos decidan, las personas deben decidir su destino, los grupos deben decidir en qué invertir, hay otros mecanismos, presupuesto abierto, presupuesto participativo, palabras muy rimbombantes, pero la verdad es que muchas veces no ocurre o están amañadas", señaló.

El candidato abundó en que visitará Xicotepec, Zacatlán, Chignahuapan, después regresará a Puebla y Tehuacán, por mencionar algunas demarcaciones, en donde pretende conquistar el voto y simpatía de las y los poblanos.