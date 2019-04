El senador de la República, Alejandro Armenta Mier, le exigió a Morena registrarlo como candidato a gobernador, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solo aprobó que este partido fundamente y motive la candidatura de Miguel Barbosa Huerta, abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla".

A más de una semana de darse a conocer los audio escándalos, en los que el senador planea junto con la ex diputada federal del PAN, Violeta Lagunes Viveros, perjudicar a Luis Miguel Barbosa Huerta, el senador salió a fijar una postura, pero lo hizo en relación al fallo del TEPJF, más no de los audio escándalos, aunque al final fue cuestionado al respecto.

El senador puntualizó: "Yo insisto porque tengo los elementos, gane la encuesta, insisto que al ser ganador de la encuesta le solicitó públicamente a Morena que me registré como el candidato a la gubernatura del estado de Puebla y de esa forma salvaguarde mis derechos políticos, ciudadanos y partidarios".

A pregunta expresa sobre en qué parte del dictamen y qué magistrado reconoce echar abajo la candidatura de Miguel Barbosa Huerta, el senador refirió que en su interpretación, la orden del TEPJF de "motivar y fundamentar" la candidatura del actual abanderado de "Juntos Haremos Historia en Puebla" significa echar abajo su postulación y con ello, advirtió que debe dejar de hacer campaña.

"Hay que interpretar adecuadamente el mensaje de los magistrados, las ponencias, efectivamente yo gané la encuesta, lo demostré porque de cinco indicadores gané cuatro. La falta de transparencia no permite y no es de mi parte, la falta de transparencia del estudio de la encuesta no permite hacerlo del conocimiento de todos, tanto me dan la razón de mis argumentos, de interponer mi recurso en el sentido de que aceptó el resultado de la encuesta más no la interpretación", refirió.