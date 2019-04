UDLAP premia ganadores del concurso Applícate 2019

Creadoras de “Charity in KM” obtienen el primer lugar.

La Universidad de las Américas Puebla entregó el premio a los ganadores del Primer Concurso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles Applicate 2019, el cual tuvo como objetivo reconocer la creatividad y talento de jóvenes desarrolladores de aplicaciones móviles y videojuegos, con el fin de promover e impulsar el uso de las nuevas tecnologías en favor de la sociedad.

El primer lugar de este concurso lo obtuvo María Fernanda Cuervo Guzmán y Marilyn Lorelei Conde Gómez, estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Americano de Puebla, quienes presentaron el trabajo titulado Charity in KM (Caridad en kilómetros), el cual consiste en una aplicación que permite hacer donaciones voluntarias que serán entregadas a gente de bajos recursos. “La aplicación consiste en que si vas caminando por la calle y te encuentras a una persona que necesita algún tipo de recurso como comida, agua o ropa puedes poner en la aplicación que esa persona necesita ayuda para que se le otorgue la donación que necesita. Con donaciones que se hicieron previamente en la aplicación un voluntario visita a la persona necesitada y le entrega una canasta básica con diferentes artículos”, explicó en entrevista Marilyn Conde.

Por su parte, María Fernanda Cuervo dio a conocer que la idea de hacer esta aplicación surgió a raíz de que se dieron cuenta que en México la mayoría de los problemas son por pobreza y por cuestiones ambientales. “Con este proyecto reciclamos cosas, no contaminamos más y ayudamos a que la economía de México crezca al auxiliar a estas personas que necesitan algún tipo de ayuda”.

Finalmente, ambas estudiantes coincidieron al afirmar que “lo que buscan con el desarrollo de esta aplicación es que mucha gente se una y se dé cuenta que la pobreza es un problema que México tiene y que se debe de resolver, y esta es una forma de poner nuestro granito de arena”.

Cabe comentar que el Primer Concurso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles Applicate 2019 de la Universidad de las Américas Puebla, premió a los tres mejores proyectos quedando de la siguiente manera: primer lugar, María Fernanda Cuervo Guzmán y Marilyn Lorelei Conde Gómez, con el trabajo titulado Charity in KM; segundo lugar, Iván Fernández Jorge y Antonio Torres Maya, con My Ecocalculator; y tercer lugar, Arantza Luna Mazari con el trabajo titulado Leaf On.

Para dar por concluida la ceremonia de entrega del premio a los ganadores del Primer Concurso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles Applicate 2019, Patricia Benítez García, directora de Incorporación Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, felicitó a todos los participantes de este concurso. “Ustedes son ganadores por el simple hecho de atreverse a participar en esta convocatoria a la que la UDLAP los invitó, son ganadores por haberse atrevido a darse el tiempo de pensar en su proyecto, escribirlo, ejecutarlo y presentarlo. Les pido no dejen de atreverse, hay mucho trabajo por hacer en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país, y sólo poniendo a prueba nuestra creatividad, conocimientos, entusiasmo y compromiso, podremos aspirar a ser una mejor sociedad y un mejor país”, afirmó la directora de Incorporación Estudiantil de la UDLAP.