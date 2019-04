Descarta arzobispo pedir seguridad especial para sacerdotes

Durante la celebración del Domingo de Ramos, participó en una breve peregrinación en la capilla del Sagrario Metropolitano, con lo que inician los oficios de la Semana Santa.

Tras encabezar la ceremonia del Domingo de Ramos, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, descartó que sea necesario pedir seguridad especial para los sacerdotes, luego de que el párroco del templo de Santa Mónica, Ambrosio Locadio Arellano Espinosa, sufrió un atentado en su domicilio.

Manifestó que es lamentable la situación de inseguridad que se vive en Puebla y nadie es ajeno a dicha situación, reiterando que las autoridades tienen que esclarecer el hecho y dar con los responsables de esta agresión.

Sánchez Espinosa recordó que el ministro quedó inconsciente y poco a poco está recuperando la memoria, por lo que pidió oración por el presbítero y que la autoridad haga su trabajo.

No reforzarán la seguridad, insistió, pues son situaciones no recurrentes y, por lo tanto, no ponen en riesgo a los ciudadanos, pero lamentó que los padres también sean víctima de la delincuencia, sin embargo, confió en que cada persona tome en serio el papel que tiene en la sociedad y se reconstruya el tejido social.

Mientras, al iniciar las celebraciones de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, el arzobispo pidió a los católicos seguir el ejemplo de Jesús y hacer que la iglesia sea más evangelizadora, que salga de los templos y se den muestras como la entrada de Jesús a Jerusalén, hace más 2 mil años, pues estas fechas son para vivir con fe e indicó que para los católicos no son vacaciones.

“Con el Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa en la cual recordamos, actualizamos, celebramos y vivimos el amor infinito e incondicional que Dios nos ha manifestado en Jesucristo, quien padeció, murió y resucitó para liberarnos de las cadenas del pecado y darnos el poder maravilloso de llegar a ser hijos de Dios".

El arzobispo encabezó el inicio de los oficios de la Semana Santa, insistiendo que la Iglesia no puede prohibir a la gente que se vaya de vacaciones, pero sí puede pedirle que donde se encuentren busquen un templo para cumplir con sus obligaciones católicas, sobre todo los principales días, que son jueves, viernes, sábado y domingo, los cuales serán de abstinencia y reflexión.

Ante los católicos que llevaron las palmas para que fueran bendecidas en el atrio de la catedral, Víctor Sánchez señaló que esta semana es la más importante para los católicos, ya que se ve el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Expresó que ante este misterio se debe reflexionar acerca del sacrificio hecho por el hijo de Dios, para vivir la Semana Mayor con devoción.

Insistió que el Domingo de Ramos es una muestra de cómo la gente debe volver la cara hacia Dios y encontrar la paz. Asimismo, dijo que para la procesión del Viernes Santo se espera una afluencia de 150 mil fieles que participarán directamente y otras 40 mil personas que lo verán en las calles.

Señaló que es la semana más importante para la iglesia, cuando los católicos deben reflexionar desde el acto de humildad como lo es el lavatorio el Jueves Santo y ese mismo día la instauración de la eucaristía y posteriormente el martirio que sufre en viernes, la penitencia que sigue hasta el sábado que están suspendidas las misas hasta las 11 de la noche.

Además, advirtió que el Sábado de Gloria no es un día de fiesta: “No es un día para irnos de campo, de paseo, para mojarnos, no, es un día para estar en contemplación por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para estar en una actitud contemplativa y esperar al Maestro resucitado”.

“Por eso estos días los tenemos que vivir santamente, esa es la Semana Santa que estamos iniciando ya, por eso después de habernos preparado y haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia, porque todo el mundo hoy celebramos la bendición y la procesión con las palmas”, sentenció.