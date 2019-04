PAN abre puertas a Alejandro Armenta, quien falló en su intento por ser el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla"

El líder de Acción Nacional rechazó que haya contubernio con el senador Alejandro Armenta Mier o con otros personajes de Morena.

Ante el conflicto interno que prevalece en Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) abrió la puerta al senador, Alejandro Armenta Mier, quien falló en su intento por ser el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" y que presuntamente planeó un boicot a la candidatura de Miguel Barbosa Huerta, la invitación a esta sumatoria la realizó el propio líder nacional del albiazul, Marko Cortés Mendoza, quien nuevamente rechazó estar detrás de una guerra sucia en contra del candidato morenista.

Este domingo, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, estuvo en Puebla, acompañó a Enrique Cárdenas Sánchez al evento denominado "Basura Challenge", desde donde también dio la bienvenida a la ex candidata a gobernadora por la vía independiente, Ana Teresa Aranda Orozco, quien públicamente apareció para apoyar al PAN.

A pregunta expresa de una invitación al senador, Alejandro Armenta Mier, para sumarse a la campaña de Enrique Cárdenas Sánchez, el líder de Acción Nacional refirió: "Todos los ciudadanos que quieran apostarse por el mejor proyecto son necesarios y bienvenidos, todos los poblanos que quieran sumarse al proyecto, todos los poblanos", dijo.

Nuevamente, el líder de Acción Nacional rechazó que haya contubernio con el senador Alejandro Armenta Mier o con otros personajes de Morena, para atacar a Miguel Barbosa Huerta, pues aclaró que el principal enemigo del candidato está en el mismo partido lopezobradorista.

Refirió que "los problemas de Morena son de Morena, las diferencias de los morenistas son de los morenistas, el principal enemigo de Morena está adentro de Morena y Barbosa es a todas luces un candidato que están imponiéndole a Morena, es un candidato que quieren imponerle a los poblanos, espero que los poblanos no se dejen imponer a Barbosa, que analicen a los perfiles, todo eso huele mal, del proceso de definición del candidato y de toda esa división que tiene Morena ese va a ser su talón de Aquiles y por eso vamos a ganar con Enrique Cárdenas", refirió.

En su segunda visita esta semana, el líder nacional del PAN hizo el llamado a los ciudadanos para que se sumen a la campaña de Enrique Cárdenas Sánchez, pes dijo que es el perfil mejor posicionado rumbo a la gubernatura.

Reaparece Ana Teresa Aranda en apoyo a Cárdenas Sánchez

La ex candidata independiente al gobierno de Puebla, Ana Teresa Aranda Orozco, apareció públicamente en el evento de campaña de Enrique Cárdenas Sánchez, desde donde advirtió que es momento de dejar a un lado la soberbia y mezquindad.

La ex funcionaria federal, en el gobierno de Vicente Fox Quezada, levantó la mano a favor de Cárdenas Sánchez, afirmó que no es necesario que un papel documente su regreso al PAN, pues ésta ha sido su casa desde hace muchos años.

Aseguró que Puebla está en emergencia y "no hay tiempo para mezquindades, no hay tiempo para soberbias, es el momento de la generosidad, tenemos que hacer a un lado los agravios porque al que acumula agravios solamente se pica el hígado y yo tengo muy sano mi hígado y mi estómago, entonces estoy aquí primero por convicción porque desde que inició la campaña le consta a Enrique no he dejado de retuitearlo, de mandar mensajes, de mandar buenas vibras, de pedirle a la gente con al que tengo contacto que se sume a esta campaña", dijo.

En este sentido, hizo el llamado a los ciudadanos a la unidad para apoyar a Cárdenas Sánchez, de quien sólo tuvo buenas expresiones, al señala que tiene tendrá la capacidad para gobernar al estado.

En el evento realizado la mañana del domingo, estuvieron presentes los panistas tradicionales, entre ellos Eduardo Rivera Pérez, ex presidente municipal de Puebla, quien aplaudió esta campaña y la candidatura del ex rector de la Universidad de las Américas Puebla.

Convoca Cárdenas Sánchez militantes del PAN, PRD y MC a la unidad

Ante los conflictos internos en los partidos políticos que lo arropan en su candidatura, Enrique Cárdenas Sánchez convocó a todos los militantes a la unidad, pues dijo que solo así logrará la gubernatura y desde Casa Puebla gobernará por el bien común.

Señaló que es momento de que las y los ciudadanos opten por un buen gobierno, por un gobierno honesto y sin corrupción, por lo que una de sus principales propuestas es acabar con problemas sociales como la impunidad e inseguridad.

"Quisiera hacer un llamado a todas las personas de buena voluntad, que quiera un bien superior. Necesitamos un gobierno decente, un gobierno honesto, consistente, que sepa hacer las cosas y no un gobierno que nos suma en la corrupción de aquí en adelante, no nos equivoquemos (...) la prescripción de los delitos no terminan con un sexenio, con un gobierno, la prescripción de los delitos es por ley, no por política, así es que lo que sea, lo que tendrá que ser tendrá que ser", dijo, el candidato a gobernador.

Mientras que este domingo, el candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez promovió el voto en la capital, este lunes recorrerá la zona de Tehuacán, desde donde presentará su propuesta hídrica.

