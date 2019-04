Reforzará Miguel Barbosa Huerta estrategia electoral, rumbo al 2 de junio

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", afirmó que el senador, Alejandro Armenta Mier tiene derecho a impugnar y "hasta el suicidio".

El candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que no se confía de los 33 puntos de ventaja sobre sus rivales, agregó que continuará haciendo campaña y esto incluye fortalecer su estrategia electoral, en los siguientes días, con el claro objetivo de ganar el próximo 2 de junio, día de la elección extraordinaria.

Respecto a la nueva impugnación en contra de su candidatura ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a cargo del senador Alejandro Armenta Mier, dijo que tiene derecho a proceder y "hasta el suicidio", pero no le funcionará, pues el proceso interno de Morena fue limpio y él ganó la encuesta.

En entrevista, previo a una reunión privada con un grupo de Evangélicos, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", afirmó que el balance de su campaña a 15 días de proselitismo político es positivo, pues ha recorrido las diferentes regiones del estado y en todos los actos ha escuchado las necesidades de los ciudadanos y él es el único candidato que ha ofrecido un proyecto de gobierno real y contundente.

Barbosa Huerta señaló que esta semana continuará haciendo proselitismo político, hasta el miércoles, mientras que los días jueves, viernes y sábado, días religiosos, los ocupará para reunirse con su equipo de trabajo y con ello fortalecer su estrategia de campaña.

La estrategia política que reforzará se trata de "ir a las plazas grandes que quedan, de tal forma que Mayo me sirva para hacer una recomposición de toda la campaña, pero no voy a parar un solo día, no voy a confiarme por esos 33 puntos de ventaja, porque ya dijo el PAN que 17 puntos y 20 puntos por encuestas Facebook, pero las encuestas de tierra son de 33 puntos, pero no voy a confiarme, voy a estar trabajando todo el tiempo, Semana Santa lo voy a ocupar a trabajar hasta el miércoles en eventos, jueves, viernes y sábado voy a estar en trabajo de gabinete, revisando plan de gobierno, estrategia, de eso se trata, así vivo, siempre he vivido así. Dios dijo que a éste nada de vacaciones", refirió.

El candidato a gobernador señaló que encabeza una campaña ganadora, en donde el proceso interno de Morena debe quedar atrás, por lo que continuará con la Caravana de la Reconciliación por todo el estado.

Todos los reactivos los gané yo: Barbosa

El candidato a gobernador, reiteró que el senador, Alejandro Armenta Mier, ya no es actor político, lo fue en la precampaña pues competía por la candidatura al gobierno de Puebla, ahora tiene el derecho legítimo de proceder ante el TEPJF si así lo desea, pero no le funcionará.

El candidato dijo: "Que impugne, tiene su derecho a impugnar y tiene su derecho al suicidio, también es su derecho, estar todo el tiempo haciendo cosas, de verdad que él debería hacer una reflexión de que sí lo que hace es lo correcto para él", puntualizó.

Abundó en que una posible sanción a cargo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será un tema que solo a Morena compete, pero advirtió que al final los ciudadanos se dan cuenta, observan y analizan el actuar del senador de la República.

"La verdadera sanción es la de la gente, la de la gente, nunca se había visto que dentro de una campaña el contendiente más duro sea alguien del propio partido, es algo inaudito, pero cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera, yo respeto ese derecho, pero para mí (Alejandro Armenta Mier) ya no es actor político, respeto su derecho", dijo.

Cabe señalar que, el CEN de Morena cumplió antes del tiempo marcado por el TEPJF con la entrega de información en la que fundamenta la candidatura de Miguel Barbosa Huerta, por lo que el INE ratificó su candidatura.

Condiciona encuentros con estudiantes

Al único debate que acuda el candidato a gobernador será al que organice el Instituto Nacional Electoral (INE), pero no al que organicen universidades o cámaras empresariales, señaló.

El candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", adelantó que en el caso de que la Universidad Iberoamericana o cualquier otra casa de estudios lo invite a presentar sus propuestas de trabajo acudirá, pero si se trata de una reunión en la que vaya él solo, no con sus adversarios políticos.

"No sé de qué se tratan esos encuentros, si a mí me invita la Universidad Iberoamericana por separado voy a ir, si me invita a un debate no voy a ir, al único debate que voy a ir será al oficial del INE, que quede perfectamente claro", refirió.

El candidato a gobernador, recordó que acudirá al llamado de la BUAP, pero además reiteró que busca un encuentro con estudiantes de la máxima casa de estudios, para presentar sus propuestas, pues la población joven requiere atención de sus gobernantes.