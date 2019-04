Si se pasan, ya saben lo que les sucede: AMLO a los medios

“El presidente no debe desacreditar a los medios, ah, lo medios si pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender”, enfatizó el mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este lunes, causo un revuelo en redes sociales al hacer mención que los periodistas que acuden a dicha conferencia no solo son buenos reporteros sino que también son prudentes, en dicho dialogo amenazó a los mismos diciendo “si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede”.

“Yo pienso, con todo respeto, discrepo que ustedes no son sólo buenos periodistas, son prudentes. Si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede”, expresó el titular del Ejecutivo.

Asimismo, López Obrador mencionó que gracias a las redes sociales los ciudadanos “están conscientes de las cosas”.

“Por eso hablo de las benditas redes sociales, entonces ahora es distinto, la gente está muy consciente de las cosas”.

Argumentó que en el pueblo hay mucha inteligencia y que los ciudadanos ya no son imaginarios.

"No soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos", aclaró López Obrador, "Ya no son ciudadanos imaginarios, hay mucha inteligencia en nuestro pueblo".

Finalmente, enfatizó que se van a garantizar las libertades, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta porque lo considera importante, señalando que muchas veces se le critica al presidente porque desacredita a los medios.

“Es que el presidente no debe desacreditar a los medios, ah, lo medios si pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado, eso si no, voy a ejercer mi derecho de réplica siempre, con respeto”.

AMLO pide a reforma que revele sus fuentes por carta México-España

Recordemos que en días pasados el presidente declaró su inconformidad ante un diario por revelar la carta que le envió al Rey de España, pidiendo que revele sus fuentes para conseguir el documento.

“Hay que hacer la investigación, pero ayudaría mucho que en aras de la transparencia, que es una regla de oro de la democracia, el diario ayudara y dijera quién le entregó el documento”.

El Ejecutivo federal dijo que esta “esperando nada más que se vayan serenando los ánimos y voy a dar a conocer los textos para que se conozca bien, porque sólo hubo una filtración que publicó el diario de circulación nacional y añadió que desconoce "dónde obtuvo el borrador de ese texto". "También si no quieren, no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿por qué no lo podemos decir?, cuando menos, porque sería muy interesante", insistió.