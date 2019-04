Académica UDLAP asume la Presidencia del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos Sección Puebla

Ostentará el puesto para el periodo 2019-2020.

La Dra. Adriana Palacios Rosas, Académica e Investigadora del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla, tomó protesta como Presidenta del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ) Sección Puebla.

“Este año el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos me nombró Presidenta del IMIQ Sección Puebla para el periodo que comprende del 1 de marzo de 2019 al 1 de marzo de 2020”, comentó la Dra. Adriana Palacios, quien además explicó que el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos es una asociación que involucra a académicos, profesionistas y estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Química a nivel nacional.

Sobre sus funciones a desempeñar como Presidenta del IMIQ Sección Puebla, dio a conocer que éstas involucran la realización de cursos, talleres, seminarios, y conferencias que transmitan a los estudiantes toda la experiencia que han adquirido los profesionistas, académicos e investigadores a lo largo de su carrera profesional. “A través de los eventos compartiremos a las nuevas generaciones toda la experiencia adquirida por la academia y la industria que trabaja en esta área, a fin de complementar los planes de estudio y contribuir a que los jóvenes salgan de las universidades mejor preparados”.

Al cuestionarle sobre lo diferente que aportará esta nueva Mesa Directiva de Ingeniería Química, la cual ella preside, la Investigadora del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la UDLAP expresó que está enfocada a realizar el mayor número de eventos que tengan beneficios para la experiencia laboral y profesional de los jóvenes. “Actualmente estamos planeando fundar mesas estudiantiles en instituciones donde no las hay”.

Finalmente, la Dra. Adriana Palacios Rosas, Académica del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la UDLAP, compartió la información de que para asumir la Presidencia fue necesario cumplir con ciertos requisitos entre los que destaca ser socio activo del IMIQ y tener una destacada participación dentro del organismo. “Desde el 2017 he formado parte del Instituto, he dado diversas conferencias y talleres sobre mi área de especialización, análisis de riegos y accidentes graves con fuego en industrias químicas y petroquímicas, después de un año de participar como socio activo se me brindó la oportunidad de integrarme a la Mesa Directiva del 2018 como Vicepresidenta, la función fue la adecuada, brindándome así su confianza, al nombrarme Presidenta para el periodo 2019-2020”, explicó la también la Investigadora de la UDLAP.

Cabe comentar que, en el mismo evento, y ya como Presidenta Oficial del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos Sección Puebla, la Dra. Adriana Palacios Rosas tomó protesta a los integrantes de las nuevas Mesas Directivas de Secciones Estudiantes de la BUAP y de la UDLAP.