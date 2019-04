En Tehuacan, el candidato a gobernador por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, se comprometió a revisar la concesión del servicio de agua, pero eso no significa que revoque el contrato con la empresa Concesiones Integrales, por el contrario hará que se cumpla la ley, en clara referencia que la firma ha incumplido con el saneamiento del vital líquido.

Si bien el candidato criticó en un momento de su exposición el contrato que se realizó con una empresa, dio que las condiciones de distribución del agua y el saneamiento deben mejorar, pues los ciudadanos tienen derecho a agua de calidad.

"No un contrato con una empresa millonario, para que haya un moche de no sé qué tamaño. Como ustedes pueden ver aquí esto no es de moches, es de trabajo con las personas, es de honestidad, es de decencia, de poder verdaderamente resolver estos problemas, por eso es que la campaña es distinta, discordante con las otras campañas, por eso es que lo quisimos hacer aquí en el Museo del Agua, para decirles la propuesta concreta", dijo.