Firman Sitaudi y Audi acuerdo salarial, trabajadores tendrán aumento anual de 7 puntos

El convenio señala que el incremento será para el periodo 2020 – 2022, se busca garantizar una estabilidad laboral en la planta poblana.

Bajo el inestable mercado global económico que perturba al sector automotriz, el Sindicato Independiente de Audi (Sitaudi), firmó un convenio salarial anticipado con Audi de México para el periodo 2020-2022, con un incremento de 7 puntos porcentuales directo al salario anualmente para certificar una estabilidad laboral en la planta poblana.

El secretario del gremio, Álvaro López Vázquez, destacó que el aumento concretado en dos semanas de negociaciones ha dejado conforme a los cuatro mil técnicos afiliados al sindicato, aunque reconoció, que siempre existirán inconformes como ocurrió después del anterior convenio.

Refrendó que este año se concretó 5.8 por ciento de incremento al salario, alcanzado los tres años anteriores, cuando se estableció el sindicato, que representaba beneficios positivos para los agremiados.

El líder sindical dijo que la revisión multianual se mantendrá el poder adquisitivo de los cuatro mil trabajadores por ser superior al índice inflacionario nacional, además se aumentan esencialmente las prestaciones laborales.

Aplaudió la existencia de una cláusula de protección en el acuerdo contractual porque si la inflación en cualquiera de los tres años que dure el acuerdo se incrementa hasta el 6.0 por ciento en automático la empresa alemana concederá un aumento de un punto porcentual a la cantidad previamente acordada.

El acuerdo también tiene previsto para 2019 no trabajar el jueves, viernes y sábado de Semana Santa, esas fechas se tomarán como días de capacitación o paro técnico, además en la semana 30 correspondiente a julio no se tendrá producción; la suspensión no alterará la meta anual de producir 170 mil unidades.

Audi tiene 13 niveles de salario, el más bajo es de 295 pesos diarios más prestaciones y el más alto es de 825 pesos diarios más prestaciones.

Durante el 2020 a partir del primer día, los cuatro mil trabajadores obtendrán un aumento del 5.4 por ciento y un incremento de 275 pesos en vales de despensa más el beneficio de ese 2020 para subir a mil 54 pesos en vales de despensa.

A lo largo del 2021, el aumento directo será de 5.4 puntos porcentuales más el incremento de un día festivo, correspondiente al 24 de diciembre y se entregarán dos días más de vacaciones para los que tienen entre tres y cuatro años de antigüedad; acompañado con el incremento de la prima vacacional hasta llegar al 50 por ciento.

En los 12 meses del 2022, tendrá el mismo incremento de 5.4 por ciento y el fondo de ahorro subirá seis décimas para establecerse en un 2 por ciento, ese año sumará dos días más de pago del aguinaldo que anteriormente era de 20 días y un día festivo más, el 31 de diciembre y los vales de despensa serán de 5.4 puntos porcentuales.

López Vázquez aplaudió que durante los tres años del acuerdo los cuatro mil agremiados recibirán un incremento directo a su salario de 5.4 puntos porcentuales y de 1.6 por ciento en prestaciones, además los basificados, indicó, no tendrán problemas durante esos tres años del acuerdo entre el sindicato y Audi México.