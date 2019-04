Puebla celebra 488 años de su fundación entre inseguridad, caos y ambulantaje

La capital poblana ingresó en diciembre de 2018 al top 5 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad.

Este martes 16 de abril Puebla cumple 488 años de fundada, pero la pequeña ciudad bien trazada de 1532 ha crecido un 100 por ciento desordenadamente. En la Angelópolis de esta época reina la inseguridad, los ciudadanos se sienten inseguros y el ambulantaje, pone en peligran fuentes laborales de las 10 mil unidades economías del Centro Histórico, además los payasos se adueñaron, sin permiso del Ayuntamiento de la Avenida Jun de Palafox y Mendoza ante el vacío de autoridad de la Secretaría de Gobernación.

La insolvencia es el factor común de la Secretaría de Seguridad porque no hay acciones preventivas, no hay un estudio delictivo de la ciudad, no hay un estudio de lo que está ocurriendo en cada colonia y en cada zona conflictiva, no existe una presencia policial real y, sobre todo, carece de trabajos de inteligencia.

Además no existe estructura que lleve a un desarrollo de trabajo policial para que arrojé un resultado en favor de los ciudadanos y para reducir los índices delictivos, no saben ni siquiera en donde se cometen realmente y en qué zonas ocurren los más graves.

Las corporaciones si no conocen nada sobre esos temas o si hacen caso omiso de esas tácticas, pues no tienes la capacidad de dirigir una policía municipal, además deben de contar con estudios delictivos semanales que de tener un panorama amplio que den la posibilidad de prevenir, de esa forma dan la impresión de no tener capacidad operativa y reactiva ni nada, son como unos niños que empiezan a descubrir el mundo.

Puebla de Zaragoza ingresó en diciembre de 2018 al top 5 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el miércoles 16 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El 93.4 por ciento de las personas mayores de 18 años consideraron que vivir en esa ciudad es inseguro, casi un 10% más que en septiembre de 2018, cuando el porcentaje se ubicó en 84.9 por ciento. En comparación con diciembre del 2017, el incremento fue de 21.4 por ciento.

Por encima de Puebla, solo se localizan Reynosa, Tamaulipas, donde el 96 por ciento de los habitantes dijeron sentirse inseguros, y Chilpancingo, Guerrero, donde un 93.8 por ciento de los habitantes consideran que vivir en esta ciudad es inseguro.

La lista la completan Ecatepec, Estado de México, que está empatada con Puebla con 93.4 por ciento de percepción de inseguridad, y Villahermosa, Tabasco con 92.3 por ciento.

En contraparte, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Mérida, Saltillo, Puerto Vallarta, Durango y Los Cabos, con 23.1, 28.8, 30.5, 38.7, 39.5 y 42.3 por ciento.

A nivel nacional, 73.7 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la encuesta levantada la primera quincena de diciembre. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78%, mientras que en hombres fue de 68.6 por ciento.

El 29.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal.

Bajo ese panorama el 35.8 por ciento de los hogares en áreas urbanas, al menos uno de sus miembros fue víctima de los delitos de robo y/o extorsión en diciembre de 2018; esta cifra se incrementa en la Región Oriente de la Ciudad de México y en Ecatepec de Morelos, al llegar a 54.2 por ciento y 54.1 por ciento.

Replicar ejemplos positivos

Para ayudar a la autoridad municipal a paliar la situación del ambulantaje, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Puebla (Canaco), ha propuesto realizar un foro nacional en la ciudad para que autoridades de a Tlaxcala, San Luis Potosí, Orizaba, Durango, Querétaro, y Pachuca compartan sus experiencias para controlar a los informales que comercializan productos que no sean de dudosa procedencia no robados.

Herrera Vélez, propuso desarrollar infraestructura, censos y padrones de los ambulantes, además de investigar las condiciones socio-económica de los informales, si preparan sus mercancías y son artesanos porque no es correrlos ni desalojarlos, sino que exclusivamente comercien mercancía legal que no afecte al comercio establecido.

Bajo ese panorama propuso hacer un censo de los locales de centros de abasto vacíos como el Mercado de Sabores con desocupaciones de 70 puntos porcentuales.

“En Puebla, puntualizó, se deben de seguir los buenos ejemplos, incorporando a los jóvenes a la economía formal, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y considerar que al sector comercio y servicios toca recibir el 70 por ciento de esos jóvenes del programa.

Lamentó que la economía informal sea la que genera mucha delincuencia, “estamos liderando las listas de ilícitos y todos perdemos, absolutamente todos”.

Reprobó que mientras se solapa al comercio informal en el corazón de Puebla, en marzo previo se concretaran 24 clausuras a establecimientos, sin un pretexto, golpeando a comercios con más de 15 y 12 años de existencia.

Bajo ese panorama, el presidente de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, precisó que varios comercios están quebrando y saliendo personal.

“Yo no sé qué tiene que pasar para que la Presidenta Municipal, Claudia Rivera salga a la calle, revise y nos respete”.

Están echando a perder el patrimonio de quienes sí pagan impuestos, priorizó, al exigir se cese al personal del área de Normatividad que no combate a la informalidad, pero busca cualquier detalle para perjudicar al empresario que genera fuentes laborales y porque ese 56 por ciento de la informalidad no aporta a la economía.

Bajo esa perspectiva, el presidente de la Asociación de Plazas Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz Espinosa, recordó que el sector empresarial aporta el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 34 por ciento de las fuentes laborales.

Durante marzo previo el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico ubicó seis puntos para regular el tema de la informalidad, pero a un mes, los empresarios exigieron pasar de los dichos a los hechos y de las propuestas a los planes de regulación del comercio informal.

“No somos los malos de cualquier escena, producimos empleos, desarrollo económico, necesitamos un gobierno a la altura del comercio que abre día con día y crea empleos”, aclaró Andrés de la Luz.

Los dirigente empresariales quieren que se tomen acciones reales, alejadas de la demagogia, porque el corredor 5 de Mayo que engloba la 4, 6, 8, 10 y 12 Poniente-Oriente es el que alcanza ventas para quienes pagan impuestos.

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo refrendó que es increíble la cifra de mil ambulantes que reseña la alcadesa porque daña a 10 mil comercios, 40 mil empleos directos, que los informales tengan secuestrada a la ciudad y la economía, “nos parece increíble la inacción y la falta de aplicación del código reglamentario municipal”.

Lobato Galindo destacó que los ambulantes pagan derecho de piso a las organizaciones que en cuentas conservadoras implican 450 mil pesos al día que significan 13.5 millones de pesos mensuales que no llegan a Tesorería Municipal; además indicó que el sector está dispuesto a asumir los costos que implique el reordenamiento comercial.

La presidenta de Mujeres Empresarias, Angélica Mazari Herrera, reveló que les están cobrando “derecho de piso” a empresarios que pagan impuestos.