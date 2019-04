Envía AMLO memorándum para frenar reforma educativa

“Instruí a dichos secretarios para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros encarcelados injustamente”, expresó el mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó actuar como gobiernos anteriores y reprimir a la prensa, haciendo mención de que pueden llegar a expresarse voceros de administraciones anteriores sin ningún problema.

“Algunos sintieron que era una amenaza, ya les he dicho que nosotros no vamos a actuar como los gobiernos anteriores y no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó”.

López Obrador menciona crecimiento de empleos en el primer trimestre.

Menciono que en el primer trimestre del año se crearon 269 mil 143 empleos en México, un incremento “nunca antes visto desde hace 10 años”

Detalló que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este lapso creció el número de trabajadores asegurados, "lo que quiere decir que la economía del país está creciendo".

El mandatario, se comprometió a ofrecer servicio de salud de primera para los mexicanos, similar al que opera en Suecia, Asimismo aseguró que la atención y los medicamentos no tendrán costo.

Habló acerca de los precios de combustibles en gasolineras.

El ejecutivo comentó que la información del precio de combustible de las gasolineras se obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin embargo, cada lunes se actualizará y se ajustarán los datos con los de la Profeco.

“Se procuró que la fuente fuese una entidad autónoma y si puede ser que haya habido problemas de actualización, pero se va a corregir, esa es la primera exposición, y se va a mejorar, se va a presentar informe de quien es quien en los precios todos los lunes”.

Memorándum para frenar reforma educativa

El presidente anunció que mañana dará a conocer el documento que enviará a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el objetivo de este memorándum es que se deje sin efecto a la Reforma Educativa realizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, asimismo, el mandatario dijo que se reinstalarán a todos los profesores que fueron despedidos en el sexenio pasado.

“En tanto se llega a un acuerdo con los maestros, padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional aceptada por todos, que garantice la educación pública, laica, obligatoria, pluricultural de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad, también instruí a dichos secretarios para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros encarcelados injustamente”.

Guardia Nacional

Rechazó que los gobiernos estatales y municipios tengan que pagar porque haya presencia de los elementos de la Guardia Nacional, comentó, “Estamos conscientes de que no tienen recursos muchos gobiernos federales y estatales”.