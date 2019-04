Egresada UDLAP promueve la enseñanza profesional de canto en Puebla

Pamela Castor buscó atraer nuevos métodos para aprender a cantar géneros diferentes a los clásicos.

Pamela García Castor, egresada de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla, busca crear un espacio de desarrollo vocal profesional diferente a través de su método de entrenamiento vocal, On stage & Studio Performance, con equipo de audio profesional y con coaches capacitados en la vocalización e interpretación de diversos géneros de música contemporánea, en su academia Vocal Arts Academy.

Egresada de la Licenciatura en Música en 2013, después de trabajar en los talleres de la Universidad de las Américas Puebla y en algunas academias de música en Puebla y en la Ciudad de México, Pamela buscó “traer a Puebla métodos nuevos para aprender a cantar otros géneros diferentes a lo que es lo clásico, que es lo que más se enseña”.

Vocal Arts Academy se fundó en 2017, es un sitio especializado en canto y cuenta con un estudio de grabación, actualmente está afiliado a la Texas Music Educators Association (TMEA). Sus programas educativos están dirigidos a cualquiera que desee incrementar su desempeño vocal y artístico, gente de todas las edades y todos los niveles de conocimiento vocal. “Me baso mucho en que la gente pueda conocer su cuerpo y saber cómo funciona, porque al final el instrumento somos nosotros”, expresó la egresada UDLAP.

No obstante, como relata la egresada “el reto más grande ha sido el lograr hacer que mi academia sea reconocida y que la gente la recomiende y estén contentos con ella”, por otro lado, agregó “es ese proceso en el que quieres dar a conocer que estás vendiendo algo nuevo, pero gracias a la UDLAP he tenido muchos contactos con los que me pude relacionar para que esto se hiciera más grande”.

Finalmente, Pamela agradeció a su alma máter las enseñanzas que recibió, ya que han sido herramientas de gran apoyo en su etapa como emprendedora. “La UDLAP me ayudó a desarrollarme en diferentes ambientes y en varios aspectos de la música para que pudiera desarrollarme como cantante, productor o empresario. La universidad te permite relacionarte con diferentes personas y formas de pensar y eso me ha ayudado a poder congeniar con mucha gente que se ha acercado para aprender a cantar”.

Si deseas conocer más sobre Vocal Arts Academy visita: https://youtu.be/mSOAU4eaRJ0.