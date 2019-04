Durante el "Foro Jurídico Poblano" en el que participaron abogados y abogadas del estado, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta ofreció revisar los nombramientos a notarios hechos en las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, pues el gobierno que pretende encabezar no permitirá que se hayan otorgado a cambio de favores políticos.

En la reunión que se llevó a cabo este martes, el candidato a gobernador puntualizó que su gobierno va por un rediseño en las instituciones gubernamentales, siempre respetando la autonomía de cada poder, dijo que todos los nombramientos hechos deben ser legales, pues se debe devolver la dignidad a los entes públicos.

"Hay que revisarlas, se están revisando, no conozco los expedientes, pero se ha dicho mucho de notarios que llegaron que no tienen requisitos reunidos, los vamos a revisar, vamos a revisar los expedientes, si tienen requisitos reunidos ahí se quedarán si no se revocarán, que se defiendan, no estoy diciendo que se les coarte el derecho de defenderse, estoy diciendo lo que está obligado el estado para resarcir los derechos violados", dijo.