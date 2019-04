Promete Enrique Cárdenas acabar con inseguridad y corrupción en corporaciones policiacas

El candidato del PAN, PRD y MC promovió el voto en Ciudad Serdán y en Cañada Morelos, lugar en donde prometió la creación de una Dirección Estatal de Estancias Infantiles.

En Cañada Morelos y en Ciudad Serdán, el candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez prometió acabar con la inseguridad, pues invertirá recursos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los elementos policiales, que incluya capacitación hasta lograr que sean incorruptibles.

En estos municipios marcados por la alta incidencia delictiva, Cárdenas Sánchez, dijo que el gobierno que pretende encabezar, en el caso de que el voto de los ciudadanos lo favorezca el 2 de junio, combatirá de manera frontal la inseguridad y corrupción, pero además emprenderá acciones para erradicar los feminicidios y otros delitos del fuero común.

El candidato a gobernador se reunió con militantes de los tres partidos que cobijan su candidatura a quienes les pidió apoyarlo para llegar a Casa Puebla, a cambió se comprometió a la creación de una Dirección Estatal de Estancias Infantiles que sea manejada desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), pues las madres trabajadoras y jefas de familia reclaman atención y cuidado para sus pequeños menores de cuatro años.

"Mi esposa y yo hemos sido profesores toda la vida y trato con jóvenes, sabemos que cuando los niños empiezan una corta edad comienza su desarrollo y si no está bien desarrollados en esos tres años de vida, después tienen dificultades por eso vamos abrir la Dirección General de Estancias Infantiles para que de esa manera haya estancias infantiles que cumplan con esas cosas", dijo.

Acompañado por líderes partidistas, Cárdenas Sánchez, también señaló que otro de los proyectos que pretende ejecutar, a partir de agosto si el voto de los ciudadanos le favorece el 2 de junio, será poner en marcha un sistema hídrico para que llegue el agua potable a todas las comunidades del estado, a las más apartadas y marginadas.

El candidato a gobernador tomó la decisión de salir a promover el voto desde el pasado jueves, por lo que este martes correspondió la visita a Cañada Morelos y Ciudad Serdán, desde donde dijo que su gobierno será responsable y tendrá especial atención en temas de educación, pues él conoce de este tema, ya que se ha dedicado a la docencia e investigación.

Cero tolerancia a la inseguridad

En Cañada Morelos, el candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez prometió que habrá cero tolerancia a los actos de inseguridad, pues dijo que las y los poblanos reclaman más atención en este rubro, y es que un gobierno que no atiende este tema es un gobierno que no sirve.

Señaló que "la inseguridad que está afectando la vida de nosotros, de las mujeres y especialmente de las mujeres jóvenes, ese problema lo vamos atacar frontalmente con todos los recursos que haya, vamos a ir con todo, se requiere todo el esfuerzo para acabar con ese problema, antes no era así, sabemos cómo se puede hacer, la inseguridad se ha logrado erradicar y sabemos cómo hacerlo, tiene que ver con la construcción de corporaciones policiacas que sean incorruptibles".

Señaló que su gobierno generará mejores condiciones laborales para los elementos de seguridad, pues de esta forma se impedirá que sigan cometiendo actos de corrupción, pero a su vez impedirá que se involucren con bandas delincuenciales.

"Cero tolerancia con los policías que puedan extorsionar o corromper, que sea un trabajo en donde todos ellos se sientan bien, que sea orgullo ser policía y que ustedes se sientan protegidos por los policías y yo también y no amenazados como a veces pasa ese es el cambio y lo vamos a lograr con dedicación, experiencia y con mucho esfuerzo, pero lo vamos a lograr", se comprometió.

Promete Cárdenas Sánchez agua para todos

Por otra parte, el candidato a gobernador comentó con los ciudadanos su propuesta en materia hídrica la que trata de la recuperación de los suelos y la inyección de recursos para garantizar que el agua llegue a las comunidades más alejadas del corazón del estado, pero especialmente las más marginadas, con ello pretende mejorar las condiciones de vida de las familias.

Ante ciudadanos de Ciudad Serdán, el candidato Enrique Cárdenas Sánchez refirió que "cada casa de todo el estado, aún aquellas que estén alejadas van a tener agua, van a tener agua porque la vamos a cosechar, a recoger, cuidar y la vamos a tener, no van a tener muchos de ustedes que caminar para ir por agua, la van a tener en su casa, con esa casa vamos a tener otro tipo de vida, no sólo agua sino baños en cada casa del estado de Puebla, aún allá, en la Mixteca, Sierra Negra, Sierra Norte, en esas comunidades que no tengan esos servicios, todas las escuelas, baños, bebederos y hasta para el huerto familiar".

El candidato a gobernador dijo que el agua es indispensable para el desarrollo de las comunidades, por lo que su propuesta irá acompañada de una propuesta para el campo y a su vez para el empleo, pues dijo que fortaleciendo esas áreas habrá alimentos en Puebla que se pueden distribuir a otros lugares, pero a su vez se fomentará la creación de empleos.

Finalmente, el candidato a gobernador pidió el voto de los ciudadanos, rumbo al 2 de junio, pues señaló que sólo así se logrará un cambio para el estado, señaló que su compromiso es el ejercicio de un buen gobierno.