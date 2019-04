Podrán votar 4.5 millones de ciudadanos el 2 de junio: INE

La empresa Servicios Panamericanos S. A. de C. V. resguarda 6 mil 688 credenciales de elector no recogidas por ciudadanos. Éstas identificaciones serán entregadas el 3 de junio.

La empresa Servicios Panamericanos S. A. de C. V. resguarda 6 mil 688 credenciales de elector no recogidas por ciudadanos hasta el pasado 10 de abril, éstas identificaciones serán entregadas el 3 de junio, es decir, que este número de ciudadanos no podrá emitir su voto el día de la elección extraordinaria en la que se elegirá al gobernador y a cinco presidentes municipales.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) las y los ciudadanos quienes radican en Puebla y en posibilidad de votar son 4 millones 584 mil 484, es decir, quienes tienen a salvo sus derechos políticos y podrán decidir quién los gobernará hasta el 2024.

El evento de resguardo de las credenciales de elector se llevó a cabo la mañana de este miércoles en el Registro Federal de Electores del INE, a cargo de Carlos Montero Catalán, en el que estuvieron los representantes partidistas Luis Armando Olmos Pineda, del PAN; Gildardo Ayala García, del PRI y José Guadalupe López Martínez, del PT, para certificar el procedimiento.

De acuerdo con Carlos Montero Catalán, las credenciales no fueron recogidas de los 48 módulos del INE ubicados en todo el estado, por lo que estos 6 mil 688 ciudadanos no podrán ejercer su voto y tampoco podrán realizar trámites oficiales.

"Comparado con las cifras que se vieron reflejadas en el pasado proceso electoral federal 2017 -2018 en el que 7 mil 582 credenciales no fueron recogidas en aquella ocasión, estamos resguardando 894 credenciales menos que las que fueron resguardadas el año pasado. Hoy a través de la empresa Servicios Panamericanos S. A. de C. V. serán depositadas un total de 6 mil 688 credenciales para votar no recogidas por sus titulares con la absoluta certeza y seguridad de que nadie podrá tener acceso a estas credenciales durante los próximos meses y que serán retiradas de este resguardo a partir del mes siguiente de la jornada electoral", dijo.

La elección extraordinaria no sólo comprende elegir al gobernador, sino a cinco presidentes municipales y sus regidores en Ocoyucan, Mazapiltepec, Ahuazotepec, Cañada Morelos y Tepeojuma, por lo que quienes no recogieron su identificación oficial se pierden su derecho de votar y elegir a sus nuevas autoridades.

El proceso de resguardo

El proceso de resguardo de las credenciales de elector se lleva a cabo cada año electoral, por lo que el personal del Registro Federal de Electores realizó con toda precisión el conteo físico de las identificaciones disponibles para su entrega, confrontó las cifras registradas en el formato respectivo, posteriormente estas credenciales en estatus de disponible fueron localizadas por sección electoral y ordenadas por alfabeto a fin de colocarles una tarjeta que las identificara con toda precisión.

Las identificaciones fueron leídas en cada una de las comisiones de vigilancia de los 15 distritos electorales con la presencia de representantes de partidos políticos "la lectura arrojó como resultado la coincidencia del número de credenciales a resguardar contra los registros obtenidos y enviados por las 15 vocalías del Registro Federal de Electores de las 15 Juntas Distritales Ejecutivas", explicó el funcionario electoral.

Según la información del INE, las y los ciudadanos podrán recoger sus credenciales de elector un día después de las elecciones, el 2 de junio, por lo que a partir del 3 de junio y si en un plazo de dos años no son recogidas, las identificaciones son destruidas.