Trabajos en la Secretaría de Medio Ambiente serán reforzados, promete Miguel Barbosa

El candidato de “Juntos Haremos Historia” puntualizó que el estado tiene diversidad de climas, zonas, flora y fauna, las que deben ser atendidas de forma especial.

Seguro de ganar la gubernatura el próximo 2 de junio, el candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, prometió reforzar los trabajos en la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, con el objetivo de cuidar los recursos naturales en el estado.

El aspirante de Morena, PT y PVEM señaló que el cuidado al medio ambiente será su prioridad y no tiene pensado fusionar nuevamente a la dependencia en la materia, la que el año pasado fue creada a petición del gobernador José Antonio Gali Fayad, siendo ésta una propuesta de campaña de la gobernadora fallecida, Martha Erika Alonso Hidalgo.

El candidato al gobierno de Puebla, dijo que esta dependencia debe reforzar su plan de trabajo, y es que el estado tiene diversidad de climas, zonas, flora y fauna, las que deben ser atendidas de forma especial.

De acuerdo con el documento e presupuesto de este 2019, actualmente la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, ejerce 43 millones 113 mil 887 pesos, pero se observará su plan de trabajo, su funcionamiento para que se le inyecten más recursos a los programas enfocados al cuidado del medio ambiente.

"El medio ambiente es algo fundamental, fundamental para mí, es parte de la modernidad en el ejercicio del poder y claro que tenemos que generar condiciones sobre el medio ambiente que para mí son fundamentales", dijo.

Cabe recordar que el año pasado, el gobernador José Antonio Gali Fayad propusó reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para separar la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) y quedar por una parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, mientras que por otro lado la Secretaría Desarrollo Rural.

Además de conservar la estructura orgánica de esta dependencia y reforzar su plan de trabajo, Barbosa Huerta adelantó que propondrá la separación de otras dependencias, para brindar mayor atención a los ciudadanos.

En este orden, el candidato a gobernador refirió que aún no tiene decidido quienes conformarán su gabinete, pues dijo que primero se debe ganar la elección y después concentrarse en un proyecto general de organización, sin embargo, reiteró que el 50 por ciento de los funcionarios serán hombres y el otro 50 por ciento serán mujeres.

Miguel Barbosa Huerta se reunirá con CTM y FROC-CROC

Los días 28 y 29 de abril, el abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta se reunirá con miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), ambos sectores que históricamente han apoyado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, resaltó que va por el voto individual de los ciudadanos quienes están integrados a estas centrales obreras y campesinas, pero "la libertad al derecho laboral, me reúno y como se los dije, voy a pedir el voto individual, no el voto colectivo, ese mensaje voy a llevar, voy a llevar ese mismo mensaje, a mí me interesa el voto individual, entonces estaré muy bien con ellos, me siento honrado de que me reciban. Me reúno el 28 con FROC y el 29 con CTM, me voy a estar reuniendo con centrales obreras y así voy a estar reuniéndome con sectores. Les llamo sectores a centrales obreras, campesinas, organizaciones sociales de derechos humanos, de todo tipo", mencionó.

Dijo que sin importar que estas organizaciones tengan filiación política, su obligación como candidato es acercarse con la mayor parte de ciudadanos, a quienes les expondrá su proyecto de trabajo, pues al final gobernará para todos y no sólo para ciudadanos de un solo partido político.

El candidato a gobernador refirió que ya se perdió mucho tiempo y ahora los ciudadanos reclaman paz, por ello es que su propuesta la lleva por todo el estado, la expone ante todos los ciudadanos con el objetivo de que le den su voto el próximo 2 de junio.