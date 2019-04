René Sánchez Galindo confirma anulación del proceso extraordinario en la Romero Vargas

El Instituto Electoral del Estado (IEE) será el árbitro que organizará las elecciones en esta junta auxiliar y en la Ignacio Zaragoza.

Al confirmar la anulación del proceso en la junta auxiliar de Romero Vargas y la revalidación de la elección en Santa María Xonacatepec, el secretario de Gobernación René Sánchez Galindo advirtió que los protagonistas pueden impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Instituto Electoral del Estado (IEE) será el árbitro que organizará las elecciones en la Ignacio Zaragoza y en la Romero Vargas ante el fracaso de las autoridades municipales de la Comisión Plebiscitaria encabezada por la secretaría General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, y el propio Sánchez Galindo.

La víspera el TEEP ordenó anular el proceso de la Romero Vargas por todas las irregularidades ocurridas durante la jornada del domingo 24 de febrero.

Representantes de las planillas que combatieron el resolutivo de la comisión plebiscitaria, dijo, pidieron que el IEE organizara las elecciones debido que la ley orgánica municipal estaría equivocada al dar facultades en materia electoral al municipio.

Insistió que el TEEP ordenó al IEE la realización de las nuevas elecciones, que los contendientes de la Romero Vargas y Santa María Xonacatepec, son impugnables ante el Tribunal federal.

Así ocurrió

La tarde-noche del domingo 24 de febrero previo, mientras el Cabildo cumplía la orden del TEEP de entregar la constancia como presidentes subalternos a Javier Merino Galeana de Santa María Xonacatepec y a Abraham Alejandro Pérez Pérez de La Resurrección; un grupo de personas comandado por Hugo López Cosca de extracción panista, irrumpió como vándalos a un par de escuelas donde se realizaba el conteo del proceso extraordinario de la Romero Vargas para destruir el material electoral y la comisión Plebiscitaría suspendió el plebiscito por falta de condiciones, puntualizó la secretaria General del Ayuntamiento Liza Aceves López .

Vecinos de la junta auxiliar señalaron directamente al expresidente municipal alterno López Cosca de realizar las acciones al margen de la ley para favorecer a su hermano Miguel López Cosca.

Bajo ese panorama, el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo advirtió que la administración municipal emprendería acciones legales.

Durante el trascurso de la mañana de ese domingo, Hugo López Cosca, también fue ventaneado por los vecinos por andar comprando voto, la exautoridad que concluyó en febrero su gestión, fue retenida pero no detenida, aclaró Sánchez Galindo, pero no se comprometió a dar el nombre porque dijo no tener el conocimiento de causa

La reventaron

El domingo 24 de febrero previo el proceso extraordinario en la Romero Vargas, nuevamente se suspendió porque un grupo de vándalos irrumpió violentamente en las mesas receptoras localizadas en un par de escuelas de la junta auxiliar, los incidentes indican que no existen las condiciones para avalar el computo, como sí ocurrió en las cuatro demarcaciones más a donde se realizó la contienda.

La secretaría General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, exigió sacar las manos de la contienda a las fuerzas políticas, además puntualizó que este tipo de acciones realizadas por grupos violentos no dañan la imagen del gobierno morenista, sino a los propios ciudadanos por ser quienes van a sufragar y exponen su integridad física.

Reiteró que en la Romero Vargas se registraron confrontaciones y violencia por parte de algunos grupos que reventaron la elección cuando ya todos los ciudadanos habían acudo a votar de manera pacífica.

“No es justo que por unos cuantos que generaron estos hechos se conculquen los derechos de muchos; hasta la 6 de la tarde había transcurrido todo en tranquilidad, la mayoría de las casillas se cerró a las 6 de la tarde; tuvimos un día ejemplar, sin embargo, en Romero Vargas, en este momento estamos viviendo confrontaciones y violencia por parte de grupos cuando los ciudadanos habían acudido de manera pacífica a depositar su voto”.

Aceves López destacó que no se tiene la certeza de poder dar una carta de valides para aprobar la elección extraordinaria.

Priorizó que los protagonistas al tener al tribunal federal y estatal no tienen por qué manifestarse violentamente, al ser la forma equivoca en resolver y solventar las situaciones.

Sánchez Galindo dijo que en total 14 casillas en las tres mesas receptoras eran las que se habían instalado y fueron violadas por rijosos, pero según los informes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), no se reportaron heridos.

Lamentó que la secretaría a su cargo no tenga la certeza de quién fue el responsable, pero seguramente se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue si las afirmaciones de los vecinos son reales sobre la participación de Hugo López Cosca, quien el pasado 10 de febrero dejo el cargo de alcalde auxiliar, como el cerebro de los hechos violentos.

Advirtió que el encargado de despacho nombrado por el Ayuntamiento se mantendrá en el cargo hasta que la Comisión Plebiscitaria resuelva el caso.

En San Francisco Totimehuacan, San Pablo Xochimehuacán, San Felipe Hueyotlipan y San Sebastián de Aparicio, las otras cuatro juntas auxiliares (de las 17 existentes) donde también se realizó el proceso extraordinario ocurrieron en paz social.