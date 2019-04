Recibe amenazas promovente del recurso para anulación de plebiscito en Romero Vargas

Después de la anulación del proceso ordenado por el Tribunal Electoral del Estado (TEEP).

El excandidato de la planilla Igualdad y Progreso, Gabriel Cordero Flores, promovente del recurso de anulación del proceso extraordinario del domingo 24 de febrero previo en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, fue amenazado por la familia del frustrado alcalde subalterno Miguel Ángel López Cosca, después de conocer que el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) invalidó su triunfo por la serie de irregularidades cometidas en la contienda extraordinaria.

Cordero Flore, culpó a Miguel Ángel López de todo lo que le ocurra porque tras conocerse la resolución a las 23:00 horas del miércoles, la familia de Miguel Ángel López Cosca fue a amenazarlo verbalmente, además de recibir una serie de insultos.

“Su gente me vino a tocar a la casa y me fue a amenazar y dijeron que todo lo que pasó es mí culpa, pero no, no fue mi culpa.; ellos dijeron que me iban a demandar y, aunque me duela, Miguel iba a seguir siendo presidente, los demás insultos no los puedo decir”.

Cordero Flores anunció que procederá legalmente en contra de la familia y del presidente auxiliar de extracción del Partido Acción Nacional porque han sido recurrentes los enfrentamientos y no quiere conflictos.

“He tenido bastantes conflictos con la gente de Miguel, yo debo tomar acciones para que no me perjudiquen en otras nuevas elecciones, no lo puedo dejar así”.

Advirtió que es un hecho que las planillas participantes en las elecciones del domingo 24 de febrero previo se unificarán para terminar con el coto de poder de la familia panista López Cosca.