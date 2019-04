Gobierno de Miguel Barbosa Huerta fortalecerá a los municipios

El candidato a gobernador dijo que enviará una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal, para que las comunas se fortalezcan en áreas como la contraloría; seguridad; combate a la corrupción y transparencia, obra pública.

El candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que pondrá en marcha cinco ejes rectores para fortalecer a los gobiernos municipales. El candidato a gobernador dijo que enviará una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal, para que las comunas se fortalezcan en áreas como la contraloría; seguridad; combate a la corrupción y transparencia, obra pública.

El candidato a gobernador dijo que, sin violar la autonomía de los Ayuntamientos, pretende desde el Ejecutivo fortalecer a los municipios para que estén obligados a implementar una estrategia de seguridad que ayude a combatir la incidencia delictiva, acciones que tendrán que ser acompañadas con el estado.

Además la contraloría debe ser reforzada y vendrán de la mano acciones para el combate a la corrupción, la transparencia y además prevé que los municipios deben ser capaces de fortalecer sus acciones para concretar infraestructura básica de calidad y con ello las comunidades más apartadas ya no sean relegadas de este beneficio.

A diferencia de los gobiernos panistas, “quienes chantajeaban, amenazaban y presionaban a los alcaldes”, dijo que estas acciones "nunca más se repetirán en el estado", pues su gobierno no permitirá que por medio de la Auditoría Superior del Estado se implementen estos actos en contra de los munícipes.

"Tendrá que haber contralorías municipales reales, órganos de transparencia eficaces y reales, seguridad pública, una reestructuración de las policías municipales junto con la policía estatal, para que de manera coordinada con el plan de paz y seguridad de la federación sea como combatamos el tema de la inseguridad y la delincuencia. El tema de obra pública que sea obra pública de buena calidad sin corrupción, combate a la corrupción. Son cinco ejes que voy acordar con los municipios para que podamos renovar en acuerdo con ellos a las administraciones", señaló.

El candidato a gobernador dijo que los gobiernos que encabezó el PAN condicionaban la obra pública, dejaban sin libertad a los presidentes municipales y eran sometidos, por lo que su gobierno privilegiará las libertades, la autonomía de las comunas y los beneficios para los ciudadanos en todos los sectores.

"El gobierno del PAN no se dejaba que los gobiernos ejecutarán obra pública, las ejecutaba el gobierno del estado, recursos que estaban etiquetados desde la federación a los ayuntamientos, los ejecutaba el gobierno del estado de mala calidad, con corrupción (...) la Auditoría Superior del Estado fue siempre un organismo que sirvió para presionar y amenazar a los alcaldes, nunca más eso. Habrá aplicación de la ley, quien viole la ley se le aplicará la ley, pero no un asunto de amenaza y si no participas con el partido en el poder te vas a la cartel y te viene la auditoría, era un horror", puntualizó.

Saneamiento del Río Atoyac será prioridad

De ganar la elección extraordinaria el próximo 2 de junio, el candidato de Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa Huerta adelantó que su gobierno tendrá plena coordinación con el gobierno de Tlaxcala y los municipios poblanos, con el objetivo de concretar acciones para el saneamiento del Río Atoyac.

El candidato a gobernador refirió que en su época de Senador, estuvo dispuesto a trabajar en el tema; sin embargo, hubo desinterés del gobierno panista y también de los municipios para avanzar en este tema.

Ahora, desde el gobierno, Luis Miguel Barbosa Huerta pretende consolidar un proyecto coordinado con el vecino estado y con los alcaldes, pero además se tomarán en cuenta las opiniones de las organizaciones sociales para que se pueda lograr el saneamiento del cauce natural.

"Yo seré un impulsor de la rehabilitación, del saneamiento del Río Atoyac porque contamina mucho, mucho del territorio poblano, y tiene que involucrarse también Tlaxcala que es en donde se reciben las descargas de todo lo que llega al Río Atoyac a Puebla, entonces vamos a involucrar a los Ayuntamientos para que no permitan que las granjas, las maquinadoras, las lavanderías industriales que sigan haciendo esto, deben tener sus plantas de tratamiento, es un esquema muy complejo, pero hay que empezar", señaló.

Refirió que para poner en marcha un proyecto de saneamiento del Río Atoyac se requieren recursos económicos, pero al tema no sólo los estados y municipios le deben entrar, pues también debe ser compromiso del gobierno federal, ante el que gestionará el dinero.

Finalmente, el candidato a gobernador refirió que su proyecto de gobierno incluirá acciones en beneficio de las y los poblanos, como salud, educación, medio ambiente, seguridad, campo, deporte, por lo que desde el primer momento en que asuma su responsabilidad como mandatario local, si el voto le favorece el 2 de junio, pondrá atención en todas las áreas.