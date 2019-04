Académicas UDLAP forma parte de la Red Nacional de Investigación en Estudios sobre Periodismo Worlds of Journalism Study III en México

Los trabajos de esta Red iniciaron los días 28 y 29 de marzo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Tres académicas e investigadoras de la Universidad de las Américas Puebla, forma parte de la Red Nacional de Investigación en Estudios sobre Periodismo Worlds of Journalism Study III en México.

Judith Cruz Sandoval, directora académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UDLAP; Julieta Brambila, académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UDLAP e Hilda Fernández de Ortega Bárcenas, académica del Departamento de Psicología de la UDLAP, forman parte de los investigadores de las 11 instituciones académicas mexicanas y estadounidenses que conformaron la Red Nacional de Investigación en Estudios sobre Periodismo para la realización de Worlds of Journalism III – México (2020-2022), proyecto que permitirá generar, con una metodología rigurosa, datos de la realidad del periodismo en el país y compararlo a escala global.

Este proyecto en su fase anterior (2012-2015) logró reunir información de 66 países con más de 22 mil entrevistas en todo el mundo, incluyendo México y su objetivo principal es ayudar a los investigadores, los periodistas, la sociedad civil y los actores políticos a comprender mejor las visiones del mundo y los cambios que se están produciendo en las orientaciones profesionales de los periodistas, las condiciones y limitaciones bajo las cuales operan, así como las funciones sociales del periodismo en un mundo cambiante. En la tercera fase temas como la seguridad y resiliencia de los periodistas alrededor del mundo serán prioridades.

Cabe comentar que los investigadores que integran esta Red Nacional asumen el compromiso de aplicar las encuestas correspondientes a cada región, así como la integración y sistematización de la base de datos obtenida en este proceso.

Los trabajos de esta Red iniciaron los días 28 y 29 de marzo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde se tomaron los primeros acuerdos relacionados con la conformación de comisiones operativas, revisiones metodológicas y consideraciones muestrales.

Otros integrantes de la Red, además de las tres académicas e investigadoras de la Universidad de las Américas Puebla, son: Sallie Hughes, del Instituto para los Estudios Avanzados sobre las Américas (UMIA) y Departamento de Periodismo y Gerencia de Medios, Universidad de Miami; Sergio Rodríguez-Blanco, del Departamento de Comunicación, Universidad Iberoamericana; Grisel Salazar Rebolledo, del Programa de Periodismo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Eva Alejandra Ávila Beltrán de la Universidad Autónoma de Baja California; Celia del Palacio Montiel, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana; Martín Echeverría Victoria, Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Rubén Arnoldo González Macías, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Armando Gutiérrez Ortega, de la Universidad Autónoma de Baja California. Asociación Binacional de Escuelas de Comunicación / Binational Association of Communication Schools; José Carlos Lozano, del Instituto Tecnológico de Monterrey / Texas A&M International University; Jessica Retis, de la Universidad Estatal de California-Northridge. Asociación Binacional de Escuelas de Comunicación / Binational Association of Communication Schools; Frida V. Rodelo, del Departamento de Estudios de la Comunicación Social, Universidad de Guadalajara.