Separan al ex gobernador de la campaña de Jiménez Merino

El presidente estatal del PRI indicó que se trata de golpes bajos por parte de los otros grupos políticos.

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió separar a su candidato al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez Merino, y su equipo de campaña del proceso legal que enfrenta el ex gobernador, Mario Marín Torres y esperar que haya una resolución conforme a la ley.

En rueda de prensa, el presidente estatal, Lorenzo Rivera Sosa, acompañado de la secretaria general, Xitlalic Ceja García, y el coordinador general de campaña, Valentín Meneses Rojas, señalaron que este asunto es independiente del proceso electoral, e insistió en que el candidato sigue creciendo.

Aclaró que el ex mandatario estatal es quien debe responder ante las autoridades por los señalamientos que se hicieron en su contra y demostrar con pruebas que no es responsable y que en su momento la justicia federal lo exoneró.

Foto: Cristopher Damián

Subrayó que Jiménez Merino tiene una trayectoria intachable y nunca ha estado involucrado en algún litigio que ponga en duda su honestidad por lo que descartó que este asunto del ex gobernador afecte su campaña.

Rivera Sosa indicó que se trata de golpes bajos por parte de los otros grupos políticos que al darse cuenta del crecimiento que ha tenido Alberto Jiménez Merino en la campaña debido al nivel de conocimiento que se tiene.

Comentó que se mantiene el nerviosismo ya que también el ex gobernador Melquiades Morales se sumó el fin de semana y pronto lo hará el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales, lo que permitirá sumar más votos a la campaña del candidato.

Expresó que al ser un candidato honesto sin nada que ocultar comenzaron a dar los golpes bajos en su contra, pero lejos de preocupar, se destaca que se va mejor de lo que se esperaba en la campaña.

Foto: Cristopher Damián

Aseveró que esta estrategia de sus adversarios políticos no afectará la campaña de Jiménez Merino y el ex gobernador del estado seguirá participando en los eventos masivos puesto no tiene nada que esconder a los ciudadanos.

Expresó que ante el panorama que se presenta, el PRI mantiene una estrategia diferente “estamos haciendo una campaña muy cercana a la gente; una campaña que nos permita escuchar lo que la ciudadanía necesita; una campaña de mucha cercanía, para podernos comprometer con las y los poblanos, para que sepan que el PRI tendrá siempre en su mente y en su acción lo que representan los valores y las causas de las familias de este gran estado".

“Vamos a demostrar que, unidos, con principios, con firmeza y con convicciones, no hay escenario difícil que no podamos superar. Vamos a salir a la calle a llevar la propuesta, la visión, el corazón y el compromiso de nuestros candidatos; vamos a salir a la calle como lo que somos: un sólo equipo, una sola familia que da la pelea por todos; vamos a salir a la calle con la convicción de que Puebla es grande, y como es grande, necesita un partido grande y un gobernador más grande”.

Foto: Cristopher Damián

Expresó que es el momento en que se tiene que dar la unidad y demostrar que a pesar de las encuestas que manejan los opositores, hay un priísmo que está vigente y listo para ganar la elección.

Señaló que lo importante es que hay menos discursos y más acción por parte de la dirigencia que saldrá a apoyar directamente al candidato al gobierno del estado.

Insistió en que tiene que darse el respaldo de las bases para poder salir adelante el próximo 2 de junio y se recupere Casa Puebla que se perdió hace nueve años.

Por su parte, la secretaria general, Xitlalic Ceja García, minimizó las encuestas que ubican a Jiménez Merino en el último lugar y afirmó que es el mejor perfil para gobernar Puebla y esto lo valorarán los ciudadanos en las urnas el próximo 2 de junio.

Foto: Cristopher Damián