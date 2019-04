Se mantiene presentación de candidatos en UAPEP; Barbosa no ha confirmado: Emilio Baños

“En ocasiones cesta trabajo ser demócrata”, destaca el rector de la UPAEP, al recordar que no es un debate, sólo presentación de proyectos y los cómos aterrizarán sus planes, sobre todo el de seguridad.

Sin la confirmación de Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, el encuentro individual de los aspirantes a realizarse en la UPAEP, el último lunes de este abril se mantiene, advirtió el rector Emilio Baños Ardavín al puntualizar que a los tres pedirán contraer los elevados índices de inseguridad, reducir al máximo la corrupción, generar políticas para crear un desarrollo verdaderamente equitativo, además de generar las condiciones idóneas para detonar al sector primario del estado.

Hasta el momento Enrique Cárdenas Sánchez del PAN, PRD y MC y Alberto Jiménez Merino del PRI, ya confirmaron su asistencia para compartir con los alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Emilio José Baños priorizó que el panorama electoral es totalmente distinto al anterior del uno de julio del año previo el que se caracterizó por la polarización entre los contendientes.

Bajo ese contexto, espera, que durante el transcurso de este ejercicio electoral extraordinario, los abanderados de los partidos políticos con sus coaliciones tengan conexión positiva con los electores y credibilidad porque el proceso anterior desquició a los poblanos.

Refrendó que Cárdenas Sánchez y Jiménez Merino ya confirmaron; ahora espera pacientemente la respuesta positiva de Luis Miguel Barbosa Huerta para realizar un ejercicio en donde cada postulado entregará sus propuestas por separado a la comunidad universitaria.

Horarios

El catedrático refrendó que el rol de horarios es sencillo para cubrirse ese mismo martes, el primer protagonista se presentará a las 08:30 horas, posteriormente el segundo a las 10:30 horas y Barbosa Huerta -en caso de que acepte- estará a las 12:30 horas.

“Estas sí son campañas distintas, ojala ya tengan las propuestas concretas ante las problemáticas que tiene el estado y no solo pequeñas frases que hasta ahora se ha escuchado, que haya oportunidad de elaborar los cómos y no los qué”, subrayó.

También destacó que sería positivo que se informará quiénes serán los funcionarios de gobierno que acompañarán a los tres candidatos, pues quien triunfe tendrá pocas semanas para tomar protesta y para los ciudadanos es importante conocer con quiénes van a trabajar.

Baños Ardavín, calificó, cómo una oportunidad importante que los candidato, se presente ante los universitarios porque podrán charlar con chicos y chicas, además de compartir con la comunidad universitaria.

“Yo creo que es un evento muy bien trabajado que enriquece tanto al candidato como a nosotros como universidad y universitarios, no es necesario que estén los tres candidatos, pero esperemos que sí por ser un ejercicio democrático y estarán individualmente”.

Insistió que la UPAEP siempre ha hecho el llamado en época electoral a los actores políticos para que se den la oportunidad de dialogar con todos los sectores y verdaderamente privilegien los ejercicios democráticos que todo mundo trasmite, pero que llevarlo a la plática “cuesta mucho trabajo cuando ya están”.

Seguridad, el principal tema

Destacó que entre los principales temas que deben dar prioridad los candidatos son la seguridad porque al atender la inseguridad se pueden resolver otros temas, además así se pueden generar condiciones para un desarrollo más equitativo de los ciudadanos del estado, reducir la corrupción, la impunidad y detonar al sector primario.

El académico destacó que existen tantas necesidades que seguramente el punto de atención tal vez es menor, pero son igual de importantes como educación, salud para todos, el desarrollo del campo en la entidad.

“En las campañas empieza a ver más contenido, pero me parece que la siguiente fase debe de estar marcada por un diálogo profundo, donde se contrasten las ideas y donde haya oportunidad de encontrarse con las diferentes comunidades”.

Priorizó que independientemente gane quien gane el proceso extraordinario, los candidatos deben dar a conocer sus equipos de trabajo, porque un gobernante no llega solo, ni gobierna solo, y solo tendrán poco tiempo entre la elección y toma de protesta.

“En el caso de la UPAEP es una presentación, no es necesario que estén los tres juntos, pero esperemos que el candidato se dé la oportunidad de dialogar con los jóvenes y con la comunidad universitaria que asistan los tres; es un evento muy bien trabajado que enriquece tanto al candidato como a la comunidad y no veo por qué no asista alguno para que realmente le demos a esa dinámica democrática que todo mundo pregona, pero de repente ya llegando a la práctica cuesta un poco de trabajo; yo creo que hay tiempo, hay condiciones para todos”.

Consorcio Universitario

La planeación del debate ciudadano se está cocinando con el Consorcio Universitario, sector empresarial y organizaciones civiles con un formato novedoso para conocer a fondo a los candidatos el nueve de mayo en caso de llegar a un acuerdo.

El académico destacó que mientras más actividades democráticas se tengan se privilegiará a los pobladores de Puebla porque tendrán así argumentos sólidos para contrastar las propuestas y proyectos para definir el sufragio con conocimiento de causa.

La problemática de la inseguridad es uno de los principales temas que los protagonistas deberán atender, por eso es básico conocer qué van a realizar y los factores que aprovecharán para cambiar el panorama, dar certidumbre a los ciudadanos y los recursos que emplearán para mantener dar al estado un rumbo prospero.

Las problemáticas del estado van más allá de las frases cortas, indicó, en la dinámica propia de los arranques de campaña, los candidatos están tratando de plantear un estilo, aún quedan siete semanas para que los ciudadanos terminen de entender y elegir la mejor propuesta.