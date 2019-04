Tecamachalco, sumergido en la inseguridad y en la basura

Vecinos del municipio criticaron la falta de capacidad e ineptitud de las actuales autoridades municipales para resolver los problemas que han incrementado como la falta de obras públicas, de agua y otros servicios.

A poco más de 6 meses de haber asumido la administración de Tecamachalco, las autoridades tienen sumergido al municipio en la inseguridad, la basura y la mayoría de las localidades en el completo abandono, situación que ha provocado el descontento de las familias tecamachalquenses quienes han reprobado el actual gobierno morenista encabezado por Marisol Cruz García.

En un recorrido realizado por Intolerancia Diario, se constató la molestia e inconformidad de los vecinos de diversas localidades, como de la cabecera municipal de Tecamachalco, quienes se quejan por la falta de obras públicas y de servicios; en el caso del servicio de recolección de basura, se observaron varias calles invadidas de desperdicios, animales muertos, neumáticos, montoneras de bolsas de plástico en las esquinas o bien en predios baldíos que se han convertido en un foco de infección, no sólo por el fétido olor que despiden, sino por la contaminación y la fauna nociva que esto genera.

“Pasan semanas y no pasa el camión de la basura, algunos vecinos se ven en la necesidad de quemar la basura para que no se les junte, otros optan por tirarla en terrenos baldíos. El caso es que la presidenta, Marisol Cruz, se excusa por todo y no hace nada, si antes había inseguridad, ahorita estamos peor con este gobierno de cuarta que prometió muchas cosas pero que hasta el momento no hemos visto resultados”, aseveró el señor, Gilberto N. Galicia vecino de la cabecera municipal.

Escasez de agua y otras irregularidades

La inconformidad de los vecinos no sólo de la cabecera, sino también de barrios, comunidades y localidades de Tecamachalco es la misma; quienes lamentaron que la ineptitud, falta de experiencia e interés, así como otras irregularidades imperen en el actual gobierno de Cruz García.

“La presidenta prometió que se bajaría el sueldo, como muchos otros, y por el contrario ella junto con los regidores se doblaron el sueldo; además de que solo trajo gente de fuera que está saqueando el municipio. No hay mantenimiento en las áreas verdes de los bulevares, de los parques de San Sebastián, San José y Manuel Ávila Camacho se ve en mal estado y se están perdiendo estos espacios que al menos le daban una mejor imagen urbana al municipio, en el boulevard a Cañada Morelos no hay orden, todos se estacionan donde se les pega la gana, existe una terrible ingobernabilidad.

“Peor aún, existe escasez de agua, sabemos que la pasada administración dejó equipado el pozo del cuije y hasta la fecha no lo ha echado a andar porque no ha habido voluntad para hablar con los ejidatarios. Tenemos agua cada 30 días. Es el colmo, estábamos mejor antes y no que ahorita, vamos de mal en peor con este gobierno de la señora Marisol Cruz”, expuso el señor Julio N. García, vecino del barrio de San Nicolás.

Aunado al malestar social, se suma la crítica debido a que un medio de comunicación regional expuso que tras el informe de movimiento de las cuentas del ayuntamiento correspondiente al mes de diciembre de 2018 se registró un pago por la cantidad de 1 millón 984 mil 122 pesos por un camión recolector de basura modelo 2018, exhibiendo un sobre costo de más de 400 mil pesos.

Cabe mencionar que una de las promesas de campaña de Marisol Cruz García era la implementación de plan de austeridad y se reduciría su salario al 50 por ciento; sin embargo, a un mes de haber asumido el cargo, la alcaldesa de Morena se duplicó el sueldo al pasar de 40 a 65 mil pesos, mientras que los regidores que en la pasada administración percibían un sueldo mensual de 20 mil, se lo incrementaron a 40 mil pesos.

La inseguridad

Otro de los principales problemas que enfrentan las familias tecamachalquenses es la inseguridad, que va desde el robo de automóviles, casa habitación, a transeúntes, a cuenta habitantes, robo a mano armada, ejecuciones, balaceras entre otros delitos que se han incrementado en el municipio en los últimos meses.

De acuerdo al reporte emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los municipios donde se registró un elevado número de índice delictivo fue Tecamachalco, pasando de 225 a 401 delitos. Que representa un 78 por ciento, entre octubre de 2018, mes que inició la actual administración municipal, a enero de 2019, en comparación con el mismo periodo de hace un año.

Y es que debido al azote de la delincuencia en el municipio, empresarios y comerciantes se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios y empresas; situación que pone en riesgo la economía del lugar debido a la falta de empleo y retener las inversiones que se han destinado en este municipio que, a decir de los afectados, las actuales autoridades municipales encabezadas por Marisol Cruz no han garantizado la Seguridad, patrimonio e integridad de la población.

Finalmente, en el recorrido de esta casa editora en los boulevares (sobre carretera federal a Cañada Morelos) se confirmó la falta de postes de luz debido (a decir de los vecinos) a los accidentes que se han registrado, razón por la que el alumbrado público no está al cien por ciento; además, de la ausencia de elementos de Seguridad Pública, como de recorridos de vigilancia propiciando el incremento de robos.

Sin respuesta

Cabe mencionar que esta casa editorial ha recurrido al ayuntamiento para solicitar información al respecto; sin embargo, en repetidas ocasiones se ha negado una entrevista y respuesta ante las diversas irregularidades como las actas de adjudicación de adquisición de obras públicas que no fueron firmadas por los integrantes de los Comités y el cabildo, tampoco dio a conocer el nombre de las constructoras; la adquisición de patrullas cuyos costos fueron elevados, entre otros problemas e irregularidades que imperan en el municipio.

Fotos: Lizbeth Mondragón Bouret