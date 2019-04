La UDLAP hará sinergia con universidad de EUA para intercambio académico

Las universidades continuamente buscan generar el intercambio de estudiantes a diferentes partes del planeta.

La Universidad de las Américas Puebla y Virginia Commonwealth University desarrollarán un programa de intercambio para estudiantes de Física de ambas instituciones, centrado en la capacitación en idiomas y el apoyo a comunidades locales; gracias a los recursos obtenidos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de su iniciativa educativa denominada 100,000 Strong in the Americas Innovation Fund.

Dentro de un contexto global, las universidades continuamente buscan generar el intercambio de estudiantes a diferentes partes del planeta, no solo por cuestiones académicas sino también por sociales, bajo el objetivo de entregar jóvenes comprometidos tanto con su profesión como con su comunidad. Esta iniciativa ha sido tomada por el país vecino del norte, para crear varios programas de apoyo a la movilidad entre estudiantes y profesores de otros países. Una de estas acciones es el programa de 100,000 Strong in the Americas, un fondo de innovación que alienta a instituciones de los Estados Unidos a asociarse con otras en América Latina para crear oportunidades de capacitación bilateral.

El concepto es otorgar becas a equipos de instituciones que, en concurso, hayan expuesto un proyecto para que sus alumnos adquieran habilidades técnicas en diversas disciplinas, por medio de una labor conjunta. “La idea es generar una inercia de intercambios académicos, de investigación y una vinculación de trabajo dual. En nuestro caso es un proyecto para ir a las telesecundarias en México y a comunidades de escasos recursos en EEUU con talleres sobre ciencia”, explicó la Dra. Melina Gómez Bock, catedrática de Actuaría Física y Matemáticas de la UDLAP y directriz en el proceso de presentación.

Dicho proyecto fue atractivo para Virginia Commonwealth University y desde hace varios meses han trabajado de cerca con la Universidad de las Américas Puebla para desarrollarlo, hasta que fue expuesto y aceptado para obtener una subvención que apoyará a estudiantes de Estados Unidos a venir a México y viceversa, con gastos pagados para hacer actividades relacionadas con el desarrollo de estrategias de enseñanza y divulgación de la ciencia. “Se espera que estén participando para el verano del próximo año, estaremos enviando estudiantes del Departamento de Física de la Universidad de las Américas Puebla y recibiendo de la Universidad de Virginia en el mismo periodo”, informó la Lic. Erika Barba Salce, jefa de Programas Internacionales de la UDLAP.

Con la experiencia obtenida, se espera poder trabajar con otros departamentos académicos de la Universidad de las Américas Puebla, para que se abran las puertas a los estudiantes no sólo en Virginia sino en otras partes de la unión americana, pues la iniciativa100,000 Strong in the Americas Innovation Fund cuenta con diversas convocatorias a lo largo del año y en diversas áreas del conocimiento, en las cuales la institución poblana tiene mucho interés en participar. “Para la UDLAP estos logros siempre son importantes porque son resultado del trabajo conjunto de diferentes áreas de la institución, resaltan el reconocimiento y respaldo de organizaciones internacionales a nuestra institución. De aquí en adelante el trabajo es del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas y de la Dirección de Asuntos Internacionales, que tienen que llevar a cabo lo que se planteó en la convocatoria”, agregó el Dr. Sergio Picazo Vela, Decano de Investigación y Posgrado de la institución.