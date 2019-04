Morena responde: inseguridad es heredada de malos gobiernos panistas

Gabriel Biestro insistió que los del albiazul deberían “tener vergüenza” y los convocó a ponerse a trabajar en una campaña de altura.

Mientras que el delegado de Morena en Puebla, Mario Bracamonte González, calificó como una irresponsabilidad las declaraciones hechas por la dirigencia del PAN que encabeza Genoveva Huerta Villegas en torno a la incidencia delictiva, el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, dijo que ese grupo político debe tener un poco de "vergüenza" en torno al tema. Los líderes morenistas afirmaron que la inseguridad es un problema multifactorial, del que son responsables los gobiernos tanto del PRI como del PAN.

En conferencia de prensa, el delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González, deslindó a los gobiernos emanados de "Juntos Haremos Historia" de la incidencia delictiva, pues afirmó que es un problema que data de hace varias décadas, cuando fueron gobierno tanto el PRI como el PAN.

El morenista argumentó tres puntos fundamentales para defender a Morena de las "irresponsables" acusaciones que momentos antes hizo la dirigencia estatal del PAN, pues señaló la "gravísima" desatención a los jóvenes, la política de exclusión en la vida académica y laboral, además de la descomposición social provocada por la desunión familiar y la poca atención de los gobiernos panistas y priistas en temas de educación cívica.

Puntualizó la degradación de la vida social en el país que ha sido fomentado por un sistema "profundamente injusto que es el sistema neoliberal que generó un encono social", de lo que son responsables tanto el PRI, PAN y PRD, por lo que lamentó reprochó la postura del albiceleste en torno a este tema.

"La desatención gravísima en la que se ha tenido a los jóvenes en el país y la gran cantidad de éstos que se encuentran desocupados que no tienen estudios porque hubo una política intencionada de exclusión de la vida académica y vida laboral, los salarios de hambre que han estado vigentes y que ese mismo sistema que el PAN y el PRI (...) existe un conflicto de naturaleza ética en el país y este es que hay una descomposición social debida a la prominencia del egoísmo y encontramos en el mismo sistema que no sólo es económico y social, este desastre, es decir, eliminamos el civismo de la educación en las escuelas hemos destruido la unidad familiar, hemos venido atacando sistemáticamente todos los vínculos sociales porque el sistema privilegio la competencia sobre la colaboración", refirió.

El delegado de Morena dijo que el PAN recurre a estas acusaciones debido a que no tienen otra forma de hacer campaña, de darse a notar con los ciudadanos, pues el candidato, Enrique Cárdenas Sánchez no repunta en las preferencias electorales, ya que ni siquiera es un candidato que realice campaña, pues de San Pedro y San Andrés Cholula no sale, dijo.

"Están muy retrasados, su candidato no hace campaña, es un señor medió cómodo, digámoslo menos porque yo veo que no ha recorrido casi nada, llega a Cholula, llega a la UDLAP y se regresa, entonces se cansa el señor. Yo creo que quieren a través de estas declaraciones que hacen al unísono de los dirigentes del PAN, quieren lograr algún respiro o pretenden superar la gran diferencia que hay entre su candidato y el nuestro y se los digo de entrada no lo van a conseguir", refirió.

En este orden, el morenista recomendó a la dirigencia del PAN hacer campaña limpia y sin distorsionar la información, pues reiteró que la inseguridad es un problema añejo y del que gobiernos como el que encabezó el Acción Nacional no actuaron de manera adecuada.

PAN debe tener un poco de vergüenza: Biestro Medinilla

Por separado, el presidente del Congreso del estado, Gabriel Bestro Medinilla, refirió que vergüenza deberían tener los panistas, pues acusó que la inseguridad es un tema heredado por gobiernos encabezados por Acción Nacional.

El diputado local y coordinador de Morena en la LX Legislatura local mencionó que por muchos años guardaron silencio en escándalos de corrupción y las administraciones del PAN solaparon a los delincuentes, por lo que ahora no les queda venir a señalar a gobiernos morenistas de lo que fueron responsables.

"Guardaron silencio sobre todos los escándalos de corrupción e infiltración y ahora en cuestión de unas semanas o meses quieren ponerse a echar la culpa a los demás, creo que deben ser sensatos y tener un poco de vergüenza, dar la cara a la sociedad para que este tipo de declaraciones ridículas no se sigan haciendo", dijo.

El legislador local convocó a los panistas a ponerse a trabajar en una campaña de altura, hacer propuestas, a no pretender subir en las preferencias electorales con la descalificación, pues no tienen calidad moral para descalificar cuando los gobiernos anteriores encabezados por el blanquiazul solaparon a los delincuentes.