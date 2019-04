Propone Enrique Cárdenas creación de Concejos Ciudadanos que nombren a titulares de dependencias

Dijo que el combate a la inseguridad será uno de los puntos centrales de su gobierno.

El candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, refirió que su gobierno pondrá en marcha Consejos Ciudadanos en las dependencias públicas, los que se encarguen de nombrar a los titulares de las instituciones, pero además que vigilen el correcto funcionamiento de los servidores públicos, para prevenir y erradicar la corrupción.

Después de reunirse con empresarios, la mañana de este martes, el candidato a gobernador, dijo que la seguridad será la prioridad del gobierno que pretende encabezar a partir de agosto, por lo que a propuesta del Consejo Ciudadano nombrará al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El candidato a gobernador dijo que perfiles hay muchos, aunque prefirió no adelantar nombres, ya que esperará primero a ganar la elección del 2 de junio y entonces ponerse a trabajar con los Consejos Ciudadanos, que además de nombrar a los funcionarios de primer nivel lo asesoren en su administración.

El candidato a gobernador, refirió que su equipo de campaña ya trabaja en el proyecto de creación de los Consejos Ciudadanos, quienes tendrán que rendir informes constantes, los que deben ser públicos, con el objetivo de combatir la corrupción y brindar una atención adecuada a las demandas de los ciudadanos.

"Que puedan reportar públicamente sus informes y los informes deberán tratar ciertos temas; por ejemplo, qué tanto se apega la política de seguridad con las acciones particulares, hay consistencia o no. Otra atribución que quiero que tengan es que detecten acciones, actos o prácticas de corrupción al interior de esas secretarías, ojos adicionales al sistema anticorrupción, para que nos puedan ayudar a detectar esas malas prácticas y actos de corrupción al interior, eso será muy útil; por ejemplo, ojos vigilantes, esos son dos funciones que les vería de entrada, además de la retroalimentación al Ejecutivo pero en el buen plan, con ganas de escuchar pero que si tengan cierto nivel de autonomía pero que tengan voz fuerte", refirió el candidato a gobernador.

Cárdenas Sánchez detalló que con la creación de los Consejos Ciudadanos se logrará la participación ciudadana en los temas decisivos de la administración pública estatal, pero además las designaciones de funcionarios no serán por "dedazo" o por pago de favores políticos, como ocurre constantemente.

"Quiero hacerlo mucho más participativo y no un dedazo, este tal y ya . Me parece que sería mucho mejor y una muestra de participación de los ciudadanos en lo que es el gobierno, un cambio rotundo. Ya estamos viendo quiénes estarían en los Concejos, están por presentarme la propuesta de esos consejos, cómo deben estar constituidos, cuánto tiempo durarán, cómo se nombraron, qué funciones y atribuciones tendrían, como se relacionaría con el gobierno", refirió.

El candidato a gobernador dijo que el combate a la inseguridad será uno de los puntos centrales de su gobierno, pues es una demanda reiterada de los ciudadanos y empresarios, quienes afirman que la atracción de inversiones al estado se logrará si hay un lugar seguro.

Contradice Cárdenas Sánchez a PAN, la seguridad es un problema generalizado

En entrevista, el candidato a gobernador también contradijo a líderes del Partido Acción Nacional, pues afirmó que el problema de la inseguridad es lamentablemente un tema generalizado, más no se puede responsabilizar a una administración o a otra.

"No es el problema que si uno u otro lo dejo, el problema es generalizado lamentablemente, no se ha puesto todo el énfasis en seguridad, unos gobiernos y otros, hay 500 plazas vacías en policías, uno dice cómo, si está el presupuesto y hay plazas listas por qué no las ocupan, no es que sea la solución, pero no veo que le estén echando las ganas que le estén echando, yo también me pregunto por qué esas plazas no se están cubriendo", refirió.

En este orden, el candidato a gobernador propuso temas específicos como una estructura de la policía adecuada, la dignificación salarial de los policías, pero "parte de la reestructuración debe estar ligada a la parte de procuración de justicia", señaló.

No habrá cambio de estrategia en su campaña

Por otra parte, el candidato a gobernador afirmó que su campaña marcha bien y no habrá cambio de estrategia en la promoción del voto, por lo que seguirá promoviendo el voto en reuniones privadas con sectores sociales y en ocasiones saldrá a los municipios para pedir el voto de las y los ciudadanos.

Afirmó que no se trata de derrochar el dinero, como lo hacen otros candidatos, por lo que pidió que el 2 de junio, las y los ciudadanos hagan un comparativo de propuestas, planes de gobierno y vote por el perfil más honesto.

"Allá de aquel lado lo que tenemos es corrupción, tenemos una opción totalmente en contra de la gente, el ofrecimiento de dádivas, regalos, pero yo lo que les digo es trabajar y trabajar juntos, el trabajo dignifica, allá lo que tenemos es mentira, es tradición, justamente los principios de Morena los han violado todo el tiempo", refirió.

Afirma PAN que la estrategia de campaña de Cárdenas Sánchez es la adecuada

En conferencia de prensa, el dirigente municipal del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, afirmó que no se requiere un cambio de estrategia de campaña y rechazó que este partido político este cancelando eventos, a pesar de que ante el Instituto Nacional Electoral (INE) así aparecen.

Descartó que haya una desorganización en la campaña de Enrique Cárdenas Sánchez y explicó que ante el INE "tienes que registrar la agenda por adelantado y el INE no reconoce un cambio de agenda como cambio de agenda, sino reconoce como eventos cancelados, pero los eventos están caminando bien y lo que estamos trabajando ahora es que para que haya una mejor planeación que se evite en lo posible los cambios de agenda de última hora, que eso es lo que nos causa esa mala sensación, la agenda va bien y lo que traíamos como problema y nuestra planeación es de pocos días por adelantado, lo que sucedía es que había muchos cambios", señalo.

Por otra parte, abundó en que las y los panistas se están sumando a la campaña de Cárdenas Sánchez y no se necesita salir en una foto mediática para hacer el trabajo de promoción del voto.

"Mi foto y la de muchos de nosotros no nos interesa que este saliendo en los actos y eventos de campaña, preferimos estar sumando a actores en favor de la campaña. Antes del arranque formal de la campaña, en el proceso de ínter campaña hicimos el enlace de las estructuras del municipio de Puebla, con el equipo de campaña, eso el propio candidato lo compartió", finalizó.