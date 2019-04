Organizará IEE elecciones en juntas auxiliares al concluir proceso extraordinario

Jacinto Herrera, presidente del Consejo General, indicó que el órgano electoral no tiene recursos para los plebiscitos, por lo que el gasto deberá salir de las comunas.

Las elecciones en cinco juntas auxiliares que organizará el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) se realizarán al concluir el proceso electoral extraordinario en Puebla, en el que se elegirá a gobernador y cinco autoridades municipales, para lo cual se pretende la firma de un convenio con municipios para la erogación de recursos para la organización de esta actividad plebiscitaria.

Tras anunciar lo anterior, el presidente del Consejo General del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, recordó que el órgano electoral no tiene recursos para estas elecciones, por lo que el gasto debe salir de las comunas.

"No todavía no está establecido el monto porque hay algunas cosas que se deben tomar en cuenta, la producción de los materiales electorales sigue siendo un aspecto caro que también estamos considerando que no tenga más que implementar las medidas de seguridad en cuanto al papel o a las boletas de las actas, para una elección; sin embargo, si garantizar la autenticidad de la documentación que se emplee en estos casos", dijo.

El funcionario electoral dijo que para el ahorro de recursos también se ha pensado en la implementación de boletas electrónicas, pero es un tema de análisis profundo y de consulta con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), pues se quiere que el proceso cumpla con los principios rectores de legalidad, imparcialidad y transparencia.

"Ya se exploró con algunas juntas auxiliares la posibilidad de poder implementar la boleta electrónica todavía estamos en esas definiciones, no es un hecho de utilizar esta boleta electrónica porque nuestra obligación es dar certeza a los ciudadanos de las juntas auxiliares en que en algunos de los casos ya hubo dos anulaciones de las elecciones", dijo.

A su vez, para evitar que haya riesgos, incluso nuevas impugnaciones, se analiza el cambio de la bodega en la que serán depositados los paquetes electorales, así como el relevo del parque vehicular.

Las elecciones que el IEE organizará son las de Ignacio Zaragoza e Ignacio Romero Vargas, ubicadas en Puebla; la de Santa María Moyotzingo, en Texmelucan; la de San Luis Temalayuca, ubicada en Tepango de López; así como la de Piedras Negras, en Jalpan, la que aún se ventila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Herrera Serrallonga, comentó que la organización de estas elecciones se llevará a cabo con los principios marcados en la Ley Electoral, por lo que los ciudadanos pueden estar seguros del respeto al voto que emitan.

Comienza proceso para designación del secretario ejecutivo del IEE

En otro punto, el Consejo General del IEE aprobó el acuerdo por medio del cual se inicia el procedimiento para la selección del próximo titular de la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, luego de la renuncia de Dalhel Lara Goméz, quien estaba ligada políticamente al exgobernador Rafael Moreno Valle.

Se avaló que los consejeros hagan propuestas de personas que cumplan con trayectoria en su profesión, pero además que conozca de temas electorales, por lo que ya no será facultad exclusiva del presidente hacer las propuestas correspondientes para que una persona ocupe este cargo.

"Lo que estamos buscando es que de entrada las y los consejeros puedan presentar propuestas porque estamos también centrándonos en que tenga experiencia en materia electoral, buscaremos la imparcialidad de las propuestas en las que pueda presentar yo como consejero presidente y sin duda alguna sí necesitamos reforzar las áreas del instituto, lo haremos garantizando que el perfil cumpla con los requisitos establecidos en la ley y también de esas garantías a la ciudadanía de un actuar imparcial en el instituto", dijo Herrera Serrallonga.

Después de que los consejeros presenten las propuestas de las personas para ocupar este cargo, se abrirá una mesa de análisis de los perfiles y continuarán con el proceso de entrevista y exámenes para la designación de la persona que estará al frente de esta área.

Finalmente, Jacinto Herrera Serrallonga, afirmó que el proceso será transparente, por lo que confió en que esta área será ocupada por el mejor perfil.