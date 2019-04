Rechaza Trump entregar declaraciones de impuestos a Congreso

Los demócratas afirmaron que los manejos de los negocios del presidente representan una serie de potenciales conflictos de interés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dará a conocer sus declaraciones de impuestos al Congreso aunque los demócratas de la Cámara establecieron el día de hoy como plazo para que lo hiciera, dijo un vocero de la Casa Blanca.



"Por lo que tengo entendido, el presidente dejó muy claro que cuando acabe la auditoría lo analizará, pero no está inclinado a hacerlo en este momento", dijo hoy en una entrevista con Fox News el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Hogan Gidley.



"A nadie le importan acusaciones ridículas sobre las declaraciones del impuesto sobre la renta y todo tipo de cosas en las que los demócratas persisten", dijo.



Richard Neal, presidente demócrata del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, solicitó de manera formal este mes al Servicio de Impuestos Internos (IRS) las declaraciones de impuestos personales y de empresas del presidente de los últimos seis años.



Sin embargo, el Departamento del Tesoro que supervisa al IRS dijo que necesita más tiempo para estudiar la legalidad de la solicitud y responder al Congreso.



Lawrence Summers, secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton, tuiteó hoy que será "desacato de la ley" si el Comité de Medios y Arbitrios no recibe las declaraciones de impuestos de Trump dentro del plazo.



Trump utilizó la excusa de una auditoría del IRS desde la campaña presidencial de 2016 como razón para no revelar sus declaraciones de impuestos, aunque ninguna ley impide a los contribuyentes presentar sus declaraciones mientras es sometido a una auditoría. Al hacerlo, Trump rechazó una tradición de décadas.



Los demócratas afirmaron que los manejos de los negocios de Trump representan una serie de potenciales conflictos de interés que no pueden entender sin su información fiscal.



Neal primero envió una carta el 3 de abril a Charles Rettig, comisionado del IRS, para exigir copias de los impuestos de Trump de 2013 a 2018. Neal le dio una semana a Rettig para cumplir con la exigencia y luego le dio una prórroga hasta las 17:00 hora local del 23 de abril.



En una encuesta de ABC News/Washington Post realizada a inicios de este año, un 60 por ciento de los encuestados dijo que los demócratas de la cámara deben obtener y publicar las declaraciones de impuestos y un 35 por ciento expresó su oposición.

Con información de Xinhua.