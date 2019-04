Ayuntamiento pagará al gobierno del estado 5.1 millones de pesos

El Cabildo aprobó por unanimidad dar 5.1 millones al gobierno estatal, el recurso se divide en más de dos millones de pesos direccionados a la Secretaría de Finanzas y 3.1 millones de pesos al DIF estatal para desayunos escolares de abril a julio de este 2019.

Durante la sesión que superó las cinco horas, los regidores aprobaron también prohibir el uso de bolsas de plástico hasta enero del 2020 como publicó Intolerancia Diario el martes 16 de abril, día de la fundación de Puebla. Las sanciones serán entre 15 a 500 Unidades de Medida (UMA) derivadas del giro comercial y traducidas a pesos van de mil 200 a los 40 mil pesos.

Además la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco anunció que licitará el servicio de grúas para regular el servicio de arrastre y pidió a los prestadores de servicio acatar las reglas que definió el Cabildo de la anterior administración porque de lo contrario no participarán en el concurso.

En ese marco aprobatorio, el Cabildo aprobó facultar a la alcaldesa para suscribir mandatos especiales e irrevocables a favor de la Secretaría de Finanzas de la administración estatal para liquidar la dotación de tres unidades móviles de salud través de un millón 642 mil pesos en los días subsiguientes.

Los regidores aprobaron que algunos guardias ciudadanos realicen funciones de inspectores de Vía Pública, además regresaron las facultades a la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo decomisos de mercancía a los ambulantes.

En la sesión de Cabildo los representantes de las diversas fuerzas electorales direccionaron recursos para los gastos de operación de los cinco centros comunitarios de prevención y participación ciudadana ─Bosques de Amalucan, Lomas del Mármol, La Guadalupana, San Pablo Xochimehuacan y Agua Santa─ por 402 mil pesos y para pagar salarios un millón de 318 mil pesos y por concepto del programa de atención y fortalecimiento 501 mil 84 pesos.

Ahora sí los regidores por unanimidad enviaron una propuesta de iniciativa al Congreso para que el Ayuntamiento de Puebla tenga facultades en materia de transporte público y determinar derroteros de los colectivos y aprobaron la donación onerosa del Parque Amalucan.

Bolsas de plástico

Claudia Rivera Vivanco recordó que el objetivo es generar conciencia entre la población para reducir la emisión de contaminantes que están dañando el medio ambiente y a los ciudadanos.

“Los temas más apremiantes son los que más se ven y se habla, el comercio informal, el bacheo; pero existe otra agenda no tan visible ni tan mencionada que requiere de tal atención y es el tema ambiental, cuidar la ciudad también implica proteger el medio ambiente”, subrayó.

Rivera Vivanco indicó que para alcanzar la meta de la aprobación del dictamen tuvo que enfrentar a intereses particulares, “aunque legítimos” de quienes pretendían seguir con esa misma dinámica.

“Cuando se presentó la propuesta refería la gravedad de seguir contaminando todos los días toneladas de materiales que dañan la tierra y tardan siglos en degradarse; teníamos la opción de no hacer nada o bien romper paradigmas y cambiar la política ecológica de municipio, aunque representara afectar interés particulares aunque legítimos, no son más grandes de contar con un medio ambiente digno y sustentable”.

Rivera Vivanco refrendó que la norma se aplicará de forma gradual a partir de 2020 para uso de bolsas de plástico en tiendas, comercios y tiendas departamentales, además de los popotes y unicel en restaurantes y otros establecimientos.

En el caso de las bolsas de plástico se establecieron 120 días naturales a partir del 2020 y para el uso de popotes y unicel en restaurantes 210 días naturales.

Durante la sesión se aprobaron sanciones y multas que se aplicarán en caso de no acatar esta reforma al Coremun.

Cuando el establecimiento sea susceptible de aviso de apertura de negocio, se establecerá una infracción diaria de 15 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA). Cuando el establecimiento de giro comercial sea susceptible de trámite de licencia de funcionamiento se establecerá una sanción de 30 a 100 UMAS. Cuando el giro del establecimiento sea tienda de autoservicio, tienda Departamental, bodega de abarrotes o sus equivalentes del catálogo de giros comerciales complementarios, Industriales de Servicios, se fincarán sanciones de 300 a 500 UMA.

Grúas

En la sesión, el regidor morenista, Edson Cortés Contreras recordó lo que había declarado la víspera al indicar que los abusos que sufren los automovilistas se nota en cobro de multas de hasta 8 mil pesos más el arrastre da un total de 18 mil pesos. La alcaldesa respondió que no se tolerarán actos abusivos.

Claudia Rivera aceptó que aun cuando el Cabildo anterior autorizó nuevas reglas para el arrastre, pero lo cierto es que nadie está cumpliendo, por eso instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Contraloría actuar conforme la ley y sancionar a los responsables, impidiéndoles participar en el próximo concurso de licitación.

“En la anterior administración fue aprobada y entraron en vigor tres meses después de su publicación, también es cierto que ningún particular ha realizado el trámite completo de denuncia, en términos de lo dispuesto por el Coremun, al tratarse de un servicio permanente, este ayuntamiento no ha sido omiso, al contrario, ha permitido tolerancia para no interrumpir el servicio, pero es una responsabilidad cumplir con lo aprobado”.

Indicó que en próximas fechas se emitirá la convocatoria para dar transparencia al siguiente concurso y eficientar el servicio de grúas.

Pidió que la manifestación de inconformidad sea adecuada pero debe ir acompañada de la denuncia para darle seguimiento y terminar con los abusos.

La presidenta de la comisión de Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez Escobar reconoció que las tres empresas Doama localizada en San Miguel Espejo, DEA en San Miguel Espejo y Unión Antorchista en 95 Poniente 1325, que actualmente prestan el servicio lo hacen de manera deficiente.

Sancionarán a faltistas

Además se conoció que la comisión de Vigilancia acordó por unanimidad sancionar a regidores faltistas después que concluya la veda electoral para evitar cualquier sospecha porque la mayoría pertenecen a Juntos Haremos Historia.

En el caso del regidor José Luis González Acosta, quien al parecer será apercibido económicamente por ausentarse a sus trabajos en comisiones, el regidor Enrique Guevara indicó que presentó justificantes de mesas de trabajo y muy seguramente apelará a una equivocación de la redacción de sus asistentes.

“Específicamente Acosta lo que va a argumentar es que sus asistentes se equivocaron en el tema y ese caso no va a caminar en el sentido de alguna sanción”.

Bajo ese contexto, Cinthya Juárez Román y Eduardo Covián no argumentaron faltas, la resolución será después de domingo 2 de junio.

Reiteró que no quiere que se empañe el procedimiento natural de trabajo con el tema electoral, “quiero pedir que en este caso lo tengamos pendiente terminando el proceso para hacer la aplicación de lo que corresponde y que nadie lo tome como un asunto político porque los regidores pertenecen a una fracción de un partido y que no se tome en consideración como asunto político; la petición es que este caso una vez terminado el proceso se llame a consideración”.

Los protagonistas tienen cinco días para responder, luego que contesten la comisión tendrá 10 días para citarlos para que den sus justificaciones.

Los morenistas se contradicen, dejan como mentiroso a Iván Camacho

Lo chusco de la sesión fue cuando el presidente de la comisión de Gobernación, Iván Camacho Mendoza indicó que los ambulantes no superaban los mil 500 en las calles del Centro Histórico, pero sus pares de Juntos Haremos Historia Roberto Eli Esponda Islas y Ángel Rivera Ortega, evidenciaron la gran revelación su compañero aliancista.

Pero lo más divertido de esa kilométrica sesión fue cuando la Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, destacó que la cantidad no corresponde a los datos de Camacho Mendoza, quien no podía creer que lo desmintieran de esa forma fulminante.