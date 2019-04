Promete Miguel Barbosa Huerta acabar con los ‘proyectos de muerte’ en Puebla

En la Sierra Norte indicó que la Secretaría de Medio Ambiente contará con recursos suficientes y con un plan de trabajo adecuado que permita el rescate de los bosques que hay en el estado.

En la Sierra Norte de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, prometió no más proyectos de muerte, aquellos que lastiman los recursos naturales de los que viven ciudadanos originarios. El candidato a gobernador de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” refirió que su gobierno revisará los permisos otorgados a las hidroeléctricas, pues observará si cumplen con los requisitos, pero además cualquier proyecto que se pretenda impulsar será consultado con la comunidad indígena.

En Zautla y Zacapoaxtla, el abanderado de Morena, PT y PVEM dijo que su gobierno bajará más recursos a las comunidades, los que se inviertan en cultura, educación, infraestructura, apoyo a los jóvenes y seguridad.

“Nunca más un proyecto de muerte en el estado de Puebla, siempre serán consultados como lo marca la Constitución como lo marcan los pueblos originarios, siempre se revisarán de manera escrupulosa todas las solicitudes, más aún se los digo, los que ya están en marcha los vamos a revisar para ver si cumplieron con los requisitos que la ley y la constitución tiene previsto para ellos, pero vamos a cuidar la cultura, la lengua, la tierra, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Somos todos gente que cree en que la felicidad es un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, así tiene que entenderse nuestro paso por la vida y así tiene que entenderse el papel del gobierno”, puntualizó.

El candidato a gobernador tuvo eventos masivos en la Sierra Norte de Puebla, lugar en el que puntualizó que el rescate de la lengua indígena será fundamental en su gobierno, pues las comunidades ya no tienen que sufrir discriminación por sus raíces.

“Hay que garantizar su nivel de vida, acceso al estudio, al trabajo y acceso a la justicia. No más violaciones a los derechos humanos a los indígenas, no más abusos como si todavía estuviéramos en los años de arranque de la conquista. Miguel Barbosa será un gobernador que siempre este cercano a ustedes”, mencionó.

Barbosa va por rescate de recursos naturales

A su vez, el candidato a gobernador destacó que no permitirá que los talamontes acaben con los recursos naturales, por lo que en esa zona del estado se invertirán recursos para el cuidado del medio ambiente, como otra de sus prioridades, además se reforzará la seguridad.

“Recursos disponibles para hacerlo y no dejar que se devasten cientos o miles de hectáreas de nuestras tierras a través de formas tan estériles de devastación como son los incendios. La cultura de la prevención, los turistas que dejan fogatas encendidas o los propios talamontes que hacen de las suyas con ese tipo de prácticas o los que quieren que no haya bosques”, refirió.

Recordó que la Secretaría de Medio Ambiente contará con recursos suficientes, pero además con un plan de trabajo adecuado que permita el rescate de los bosques que hay en el estado, “una de las cosas que serán más vigiladas es el cuidado de nuestro medio ambiente, nuestras tierras y nuestros bosques y no vamos a permitir eso que siempre ha habido, un saqueo de nuestros bosques y que a la vista de todos vemos cómo van saliendo de ciertas zonas del estado camiones y camiones de manera y que no pasa nada, solo por corrupción de les permite eso”, dijo.

Declaró que tiene detectado que en municipios como Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Xicotepec, Teziutlán, así como en demarcaciones donde se ubican los volcanes, en donde se registra una alta tala clandestina y quema de bosques, por el descuido humano, por lo que pondrá atención en el tema.

Guerra sucia del PRD no funcionará, afirma Barbosa Huerta

Por otra parte, el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, minimizo la guerra sucia que emprende el PRD, en torno a su enfermedad, pues dijo que solo lo victimizan y su estrategia para bajarlo en la preferencia electoral no le funciona.

“Ahora quieren ver en un féretro, me quieren ver muerto, pero no les va a resultar. Siguen insistiendo en lo mismo, viene el presidente del PRD, un político de tercera división, yo lo conozco, es la expresión de quién es el PRD y su presidente y viene a cuestionar la salud del candidato, por qué no viene hablar de política, por qué no le hace un evento al candidato Cárdenas, por qué, que efecto tiene”, refirió.

Además, dijo que la guerra sucia de la que no se ha deslindado el candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez, viene ordenada del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien paga para atentar en su contra.