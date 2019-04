Regidores piden comparecer al secretario de Infraestructura por ‘falta de compromiso y seriedad’

José Israel Román Romano debería dar a conocer un informe pormenorizado de las obras ejecutadas, bacheo, recursos federales y locales usados, pero no asistió a sesión.

Ante la irresponsabilidad, falta de compromiso y seriedad para evadir sus responsabilidades al frente de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, José Israel Román Romano ha sido citado a comparecer ante los regidores.

Durante la sesión Infraestructura y Servicios Públicos, desde su presidente Ángel Rivera Ortega como Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Libertad Aguirre Junco, José Juan Iván Herrera Villagómez y José Luis González Acosta, reprobaron la actitud de Román Romano por no dar signos de vida desde hace tres meses y tener pavimentada solo una calle (la 15 de Mayo) durante cinco meses de trabajo.

Los regidores también han solicitado al nuevo empleado municipal Fernando David Letipichia Castro a comparecer porque recién entró a trabajar, ya cobra del erario y por hacer caso omiso al llamado para asistir a la sesión de este miércoles 24 de abril.

Román Romano debería dar a conocer un informe pormenorizado de las obras ejecutadas, bacheo, recursos federales y locales usados, pero simplemente no llegó por tercera ocasión, pero eso sí para posar para lo foto con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco siempre está presto, lamentaron los regidores.

La panista Díaz de Rivera Hernández preguntó a dónde estaba el secretario porque nunca lo ven en la comisión, a la denuncia se unieron al unísono Herrera Villagómez, Aguirre Junco, González Acosta y Rivera Ortega.

“Derivado de que es la tercera vez, pido se le llame comparecer y ahí no es si tiene gira o no tiene gira, o ganas, así debe estar presente, no hay vuelta de hoja”, subrayó Augusta Valentina.

Al titular de la comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Rivera Ortega no le quedó de otra y se unió a la exigencia de sus pares.

“Realmente comparto el mismo sentir de los regidores, porque podemos tener responsabilidades de otro sentido, pero como parte del cuerpo edilicio, es una máxima autoridad, es cuestión de respeto y atención”, precisó el presidente.

Además, los regidores expusieron la irresponsabilidad de José Israel Román Romano por no trabajar tampoco con los legisladores federales para atraer más recursos en lugar de quejarse porque le faltan para realizar obras: “Vemos falto de tacto y seriedad al secretario porque todos los regidos y diputados de todos los colores políticos estamos dispuestos a ayudarlo a dar buenos resultados”, sentenció José Iván Herrera.