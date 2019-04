Enrique Cárdenas Sánchez no logra reunir a ciudadanos en mitín de campaña en Puebla

El abanderado del PAN, PRD y MC indicó que los contenedores no sirvieron para solventar las necesidades de suministro de agua potable en comunidades como San Andrés Azumiatla y Emiliano Zapata.

Los tinacos azules que en su momento repartió el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y que perredistas como Arturo Loyola González ocuparon para la afiliación masiva al Partido de la Revolución Democrática (PRD), no sirvieron para enfrentar la crisis de agua potable que se vive en comunidades como San Andrés Azumiatla y Emiliano Zapata, juntas auxiliares de Puebla, criticó el candidato a gobernador postulado por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez.

Cárdenas Sánchez dijo que en el recorrido que realizo por estas demarcaciones constató el gran gasto para la compra de estos tinacos, estrategia morenovallista que falló, pues la gente los tiene vacíos y carecen de agua.

"Tenían tinacos ahí a donde fui, hay tinacos chiquitos de 1000 litros, les dije: qué tal los tinacos, pues están vacíos, de que no sirven los tinacos. Le pusieron un tubo para que baje el agua de lluvia, está bien pero no tiene manera, han sido engañados, han sido engañados una y otra vez y a mí lo que me dicen es y tú qué me prometes", refirió.

El candidato promovió el voto acompañado del líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, partido político que utilizó como gancho los tinacos azules para afiliar a los ciudadanos de escasos recursos en 2016, cuando se mantenía una pugna interna entre las desaparecidas corrientes Nueva izquierda con el Frente de Izquierda Progresista (FIP), encabezado en el estado por el ahora morenista, Eric Cotoñeto Carmona.

Refirió que en esta zona de la capital del estado se puede aterrizar el proyecto hídrico que planteó en Tehuacán, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, pues la política aplicada por los gobiernos anteriores no funcionó, en referencia a los tinacos.

En una de las áreas más marginadas de la capital poblana, el candidato a gobernador fracasó en su intento por reunir a los ciudadanos en un mitin político, pues no se reunió ni un centenar de personas, aunque después de recorrer unas calles de esa zona, dijo que al constatar la marginación en la que viven las familias lo motiva más en su intento por ser gobernador, pues una de las tareas principales será el combate a la desigualdad y pobreza.

“Necesitamos encontrar las maneras, ya les diría más adelante cuáles, pero necesitamos que haya más prosperidad, más desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico, si no hay crecimiento no bastará para que tengan agua, no será suficiente, tendrán que tener un empleo digno, mejor remunerado y mucho de eso se trata esta campaña, cómo llevar más dinero a la casa, al haber mejores oportunidades”, refirió el aspirante del PAN, PRD y MC.

Líder del PRD pide que Miguel Barbosa se someta a examen médico

En su oportunidad, el líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, cuestionó la salud del candidato al gobierno del estado de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, reviviendo una guerra sucia del año pasado, al solicitar que se realice exámenes para garantizar que se encuentra en condiciones físicas para asumir la gubernatura.

"Ayer vi la foto de Miguel Barbosa en las oficinas de Ricardo Monreal en el senado y la verdad es que lo veo sumamente mal en términos de salud. Yo hoy quiero decirlo muy claramente creo que cualquier tema de salud pública para quien quiera ser gobernante es muy importante que la sociedad lo conozca, a mí me queda muy claro que los candidatos a la gubernatura en Puebla deberán hacerse un examen médico y exponerlo públicamente para conocer que efectivamente tienen la capacidad física mental para poder llevar a cabo y tomar las riendas del estado", señaló.

Aun cuando es publica la enfermedad del candidato de Morena, PT y PVEM, el líder perredista afirmó que no se trata de un tema de discriminación, pero indicó que los electores deben conocer por quién votarán el próximo 2 de junio.

"No hay que tomarlo así la salud pública de los gobernantes se discute sin ningún problema no sería la primera vez que candidatos han presentado sus exámenes, hay candidatos que han presentado exámenes antidoping y no pasa absolutamente nada yo creo que sí es importante que se conozca la salud de cada uno de los candidatos no es discriminatorio que los ciudadanos conozcamos cuáles son los padecimientos que tienen los gobernantes para poder atenderse", dijo.

El evento organizado por el PRD no tuvo la presencia de diferentes líderes, como Julián Rendón, Carlos Martínez Amador o de los consejeros estatales de este partido político, quienes en reiteradas ocasiones se han sentido relegados del candidato a gobernador.