La Cuarta Transformación un parto doloroso: Antonio Robledo

Acuerdo Barbosa-Armenta acuerdo de la nueva república.

La llamada “Cuarta Transformación”, será un “Parto Doloroso”, donde no hay recetas mágicas y los mexicanos tendrán que ceder en muchas cosas pero al final se podrán comenzar a resolver los problemas que se enfrentan actualmente, entre ellos el de la violencia.

Lo anterior fue señalado por el doctor en historia, José Antonio Robledo y Meza al participar en el foro “Retos para un nuevo Rumbo”, organizado por el diputado Armando García Avendaño, e indicó que no hay que tener miedo a la “Cuarta Transformación”, pero comenzará a doler el tener que ceder en algunas cosas que se tenían en el pasado.

Expresó que algo de lo más difícil es terminar con la apatía que se mostraba por años en el México actual y que llevó a tener malos gobiernos.

Aclaró que el dolor que se tendrá en el parto no es por la violencia, ya que eso es lo que se busca erradicar, pero no se podrá concretar de manera simple si no se da la participación social.

En su participación recordó que un concepto que manejó Andrés Manuel López Obrador fue el de la República Amorosa lo cual no es una broma ya que es un concepto filosófico de hace años donde se busca la conciliación, y aplicar la racionalidad humana.

Dijo que un ejemplo de la conciliación que se busca puede ser el caso de Alejandro Armenta, y Luis Miguel Barbosa que se reunieron para trabajar unidos, ya que en un proyecto como Puebla no se puede dar la división.

Explicó que los dos tuvieron que ceder en algo, y si bien algunos los criticarán, la realidad es que aplican los criterios de la cuarta transformación, que es el diálogo, terminar con una pugna.

Asimismo en la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo para reformar el Artículo Tercero Constitucional, y resaltó la estrategia de Andrés Manuel en la que no quiso imponer, sino que utilizó la estrategia de firmar un memorándum, y de inmediato se dio la reacción de las demás fuerzas políticas para tratar de dialogar, el concertar, y todo ello llevó a una aprobación pacífica de un cambio para la política educativa

Señaló que los cambios se darán paulatinamente y es posible que no sea la generación presente la que vea concretados los resultados de la transformación.

Robledo y Meza dijo que al final de la Cuarta Transformación se verá la decisión del Pueblo Soberano, el que participa, el que va a las consultas, el que no deja toda la responsabilidad a un estado lo que lleva al riesgo del totalitarismo.

Morena no es un partido

El ponente precisó que a Morena debe dejársele de ver como un partido político, sino como un movimiento que está aglutinando no solo a la izquierda, sino que ha llegado la gente del PAN, del PRI, que lejos de fracturarlo están enriqueciendo la discusión.

Iglesia y ejército frenaron avance

En la conferencia advirtió que durante el proceso que ha vivido México han sido dos instituciones las que frenaron el avance del Pueblo Soberano, y fueron tanto el ejército como la iglesia.

Expuso que dichas instituciones desde el siglo XIX se buscó privilegiar solo a las castas del poder, y ambas eran las que privilegiaban a unos cuantos, pero además estaban en contra de la constitución, buscando la división del pueblo y en contra de una de una nueva república.

Durante el foro "Retos para un nuevo rumbo", el diputado Armando García Avendaño señaló la importancia de que el Poder Legislativo se acerque a la sociedad para contribuir a la transformación del país, a través del análisis y la reflexión de especialistas y académicos.