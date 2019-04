Soy un hombre íntegro, tengo ética y moral: Alejandro Armenta

El senador dijo que ha dialogado con su equipo de trabajo, para que todos trabajen a favor de la campaña de “Juntos Haremos Historia en Puebla”, cuyos acercamientos comenzaron este jueves.

A pesar del complot en contra de Miguel Barbosa Huerta, el senador Alejandro Armenta Mier, quien cuestionó su estado de salud y en su momento se refirió que pronto fallecería por padecer diabetes, se consideró como un hombre íntegro, con ética, con moral y con firmeza, para ver a los ciudadanos de frete.

De los audio escándalos en los que se le escucha ponerse de acuerdo con Violeta Lagunes y Edgar Moranchel, para actuar en contra de Miguel Barbosa Huerta, el senador dijo que seguirá su curso legal en contra de estas acciones que dijo “fueron espionaje”, pues es un hombre que cree en las leyes y en las instituciones.

Aseguró que en estos momentos son de prudencia, por lo que este mismo jueves mantendrá una reunión con Violeta Lagunes Viveros, en tanto que “a partir del lunes, le he comentado al candidato, me incorporare al Senado y termina el periodo, el martes es el último día, en las tareas que tengamos utilidad lo vamos hacer, vamos a articularnos con humildad, a través de los enlaces que nos ha designado nuestro candidato y hay temas que están agotados. El sentido de la eubolia es muy importante en estos momentos”, dijo.

El senador de la República mencionó que atenderá de forma responsable y prudente las peticiones que en su momento realice la Comisión de Honestidad y Justicia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ante el proceso de sanción que se inició en su contra, por atentar en contra del propio partido, de la dirigente y del candidato a gobernador.

“Con apego a la ley atenderé cualquier solicitud que me haga la Comisión de Honor y Justicia, no tengo ningún problema”, declaró ante este procedimiento interno en el partido lopezobradorista.

Jesús Encinas Meneses se queda sin curul

Por otra parte, Armenta Mier aclaró que el siguiente lunes ingresa su documentación para retornar al Senado de la República, por lo que Jesús Encinas Meneses dejará el cargo de legislador suplente.

La agenda legislativa en la que se enfocará será en temas contra la corrupción, fomento a la transparencia, y seguridad, pues esto es parte de la línea marcada por el grupo político al que pertenece, el de la “cuarta transformación”.

“La agenda legislativa no concluye con el término de un periodo ordinario, me incorporo el día lunes porque es el proceso legislativo, pero las tareas legislativas son permanentes, las comisiones sesionan, el trabajo legislativo no se agota, así es que permanente los 365 días del año no se suspenden, no es por qué hoy o por qué mañana, no hay razón por qué suspender. La agenda contra la corrupción, transparencia, de la seguridad, educación, esa es la agenda legislativa y estaremos integrados en esa tarea”, señaló.

El senador se integrará a la campaña de “Juntos Haremos Historia en Puebla” solo en tareas específicas que solicite el candidato Miguel Barbosa Huerta, una de ellas, la primera encomienda es la de enlazar al candidato a gobernador con la diputada federal, Inés Parra.

Finalmente, el legislador federal dijo que ha dialogado con su equipo de trabajo, para que todos trabajen a favor de la campaña de “Juntos Haremos Historia en Puebla”, los acercamientos comenzaron este jueves, pero habrá más reuniones en los siguientes días.