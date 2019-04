Ambulantes de Antorcha Comercial 'torearán' sobre la 5 de Mayo

El dirigente Francisco Machorro advirtió que realizarán marchas y se instalarán en el zócalo y en la Avenida Juan de Palafox y Mendoza ante la nueva disposición.

Ante la advertencia realizada por la Secretaría de Gobernación para no instalarse más en la 5 de Mayo, el dirigente de los agremiados a Antorcha Comercial, Francisco Machorro García, avisó que saldrán a torear para evitar decomisos de mercancías.

Reveló que tuvo una reunión esta mañana con el encargado de la dependencia municipal, René Sánchez Galindo, para ser informado sobre la nueva determinación de la administración local de Claudia Rivera Vivanco y del gobierno estatal, pero anunció que no están dispuestos a someterse a la disposición.

Machorro García adelantó que en los días subsiguientes realizarán marchas y se instalarán en el zócalo y en la Avenida Juan de Palafox y Mendoza como ocurrió en la gestión de Luis Banck Serrato porque tienen que mantener y dar de comer a sus familias.

Priorizó que los ambulantes se retirarán de las calles cuando la autoridad municipal genere fuentes de trabajo para contratar a las personas que condena y persigue.

Recordó que 200 comerciantes informales ofrecen sus productos en la 6, 8, 10 y 12 Ponente y comerciarán sus productos en la 5 de Mayo desde las 19.00 horas hasta concluir la venta de su mercancía porque el ambulantaje tiene derecho a comer.

La presidenta Rivera Vivanco ordena que nada de informales sobre en la 5 de Mayo, además que es una disposición de los dos niveles de gobierno, pero, los antorchistas piden horarios para entrar a esa arteria por ser su fuente de trabajo.

“Ellos dijeron que iban a gobernar para el pueblo y ellos dicen que están bajo el yugo, entonces vamos por otras acciones porque no se vale”.

Destacó que en la 5 de Mayo sí se vende no así en las laterales por eso mantendrá la iniciativa de alcanzar un acuerdo con las autoridades de la alcaldía, pero como la presidenta y su equipo se cerraron entrarán a torear a lado de ambulantes de diferentes organizaciones que comparten la idea que cumplirán.

“Las calles laterales no se vende y muchas no venden una prenda, ni se venden las chalupitas, no sé qué tenga uno o dos pasos”.

Destacó que los agremiados realizarán asambleas para definir un calendario de acciones en contra de la determinación de la autoridad municipal.