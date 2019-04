Sin simulación, grupos de Alejandro Armenta y Miguel Barbosa pactan reconciliación

El candidato a la gubernatura aseguró que no hubo acuerdos para la repartición de dependencias estatales cuando él gane la elección del 2 de junio.

La primera reunión de reconciliación entre los grupos del senador Alejandro Armenta Mier y Miguel Barbosa Huerta concluyeron en reiterados “¡Barbosa gobernador!” y en los famosos “¡Si se puede!”, seguido de un levantamiento de manos en señal de la próxima victoria electoral, en la que el equipo del primero de ellos se comprometió a no simular, a poner un granito de arena y a promover el voto a favor de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", rumbo al 2 de junio, día de la elección extraordinaria.

Dos días después de que el Senador se desistió de cuatro impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los grupos, que desde el 22 de febrero marcaron una clara división entrando en una verdadera batalla electoral interna en Morena, sentaron las bases para trabajar en unidad.

Mientras que el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no hubo acuerdos para la repartición de dependencias estatales cuando él gane la elección del 2 de junio, el senador Alejandro Armenta Mier puntualizó que parte de las coincidencias es trabajar juntos para lograr la “cuarta transformación”, bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, según los protagonistas de esta guerra interna en Morena, no intervino para solucionar este conflicto.

"Una coordinación plena con los ejes fundamentales que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que están muy claros. Lo que ha vivido Puebla en los últimos años, los que hemos sufrido los poblanos, él lo ha comentado en sus discursos en los últimos días, el tema de la represión, el tema de la inseguridad, el tema de la impunidad", fue parte del discurso pronunciado por Armenta Mier, durante la reunión, realizada previo a una conferencia de prensa conjunta.

Al menos un centenar de líderes de ambos grupos participaron en este encuentro, entre ellos, los diputados Héctor Alonso Granados, Yadira Lira Navarro, Cristina Tello Rosas, Valentín Medel Hernández y Raymundo Atanasio Luna; el primero de ellos quien en reiteradas ocasiones se refirió al estado de salud del candidato a gobernador, mientras los demás quienes acusaron legislativo.

"No podemos permitirnos simulación, estamos o no estamos. Estamos con el licenciado Barbosa, con Morena. Vamos a poner un granito de arena. En 29 años de mi vida pública no hay, no me puedo atribuir en ningún momento del triunfo profesional o político, un esfuerzo individual, todo lo que soy y lo que he hecho, lo he hecho porque he tenido acompañamiento, familiar como el de su esposa, con la mía", dijo el senador Alejandro Armenta.

Entre los asistentes, también estuvo presidente el secretario general de Morena, Edgar Garmendia de los Santos, quien en reiteradas ocasiones intentó ser dirigente estatal de este partido político, apoyado por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien en su momento se rehusaba a apoyar a Miguel Barbosa Huerta, personajes que fueron acusados de haber pactado con los gobernantes fallecidos, Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo.

Reconoce Barbosa Huerta que Monreal fue clave para reconciliación

El senador, Ricardo Monreal Ávila fue clave para esta reconciliación, la que se ofrece sin simulación, aunque fueron dos personas, de las que no se dijo su nombre, las que buscaron esta reunión que se llevó a cabo esta semana en la Ciudad de México, con el conocimiento y aval de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky.

"Yo encontré que había en Ricardo Monreal una convicción, que las cosas se resolvieran, porque también los personajes nacionales son factores políticos nacionales que se vuelven sino intervienen, corresponsables de lo que pasa. Gracias a Ricardo Monreal por haber asumido este papel que yo bien creo él estaba convencido de tener que asumir, así lo encontré. Desde luego, gracias a Alejandro Armenta que tuvo la madurez, que tuvo la sensibilidad para poder acordar los términos de esta propuesta", pronunció Barbosa Huerta.

El abanderado refirió que un gobernante tiene que propiciar la equidad política entre todos los actores políticos en el estado y eso ofreció ser, por este motivo, abrió la puerta al grupo político que encabeza Alejandro Armenta Mier, en los que están incluidos Abraham Quiroz Palacios, Ramiro Leon Luna y José Luis Ortega, exaspirantes al gobierno de Puebla.

Ya en la conferencia de prensa, una de las primeras encomiendas que tuvo el senador, Alejandro Armenta Mier, fue la de ser enlace con la diputada federal Inés Parra, pues es la única legisladora que no se ha pronunciado a favor de la candidatura que encabeza Miguel Barbosa Huerta, la misma que en precampaña acusó que el gobierno interino encabezado por Guillermo Pacheco Pulido, desvió recursos a favor de la aspiración del exsenador de la República.

José Juan Espinosa, el diputado ausente

El diputado ausente en los actos proselitistas y en el evento de reconciliación fue José Juan Espinosa Torres, quien es presidente de la Mesa Directiva y coordinador de los diputados del PT. En la precampaña, el diputado apoyó a su esposa, la senadora, Nancy de la Sierra Arámburo, en ese tiempo se mantuvo al margen de los precandidatos.

Si bien estuvo el día del arranque de campaña, fue el único evento en el que se le vio , pero no en el resto de las actividades proselitistas. El diputado no estuvo presente en esta reunión de reconciliación, aunque su esposa, abiertamente se sumó al concluir el proceso interno de Morena al candidato Miguel Barbosa Huerta.

Analiza Barbosa Huerta proceder en contra de Enrique Alfaro

En la sesión de preguntas y respuestas, el candidato a gobernador dijo que analizará proceder legalmente en contra del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por estar detrás de una guerra sucia en su contra, de la que exigió al candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, deslindarse.

El candidato a gobernador, por segundo día consecutivo, se refirió a que el mandatario es el responsable de la guerra sucia emprendida en su contra, por lo que será un tema que dialogue con su equipo de campaña.

Cabe señalar que, durante la conferencia de prensa hubo filtro para que las y los comunicadores pudieran ingresar, pues gente ligada a Violeta Lagunes Viveros intentó colarse a esta actividad con medios de comunicación.