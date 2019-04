Uniendo talentos Becky G y Maluma interpretan la canción “La Respuesta”

Escrita por Becky G, Maluma y Edgar Barrera, "La Respuesta" es una contagiosa canción bailable destinada a convertirse en todo un himno femenino.

Siguiendo con la moda de los duetos y colaboraciones musicales, esta vez toca el turno a dos consentidos del momento, Becky G y Maluma, quienes unen sus talentos y voces en la canción “La Respuesta”, la cual ya suena fuerte en la radio y diferentes plataformas digitales.

La joven superestrella del momento Becky G lanza su nuevo sencillo y video en español "La Respuesta" junto al ídolo internacional de la música latina urbana Maluma, cabe decir que Becky G no hace mucho tuvo una colaboración con Kane Brown en el remix en español de la canción “Lost in the Middle of Nowhere".

De la canción y video

“La Respuesta” fue escrita por Becky G, Maluma y Edgar Barrera, producida por Edgar Barrera y co-producida por Luis Barrera Jr. y Daniel Buitrago, el tema es una contagiosa canción bailable destinada a convertirse en todo un himno femenino, ya que tiene un mensaje poderoso y también es muy divertida.

Respecto al videoclip de más de 3 minutos, fue ambientado en los años 50's y tiene como tema central liberarse de los estereotipos; fue dirigido por el cineasta venezolano Daniel Durán (también el director de los éxitos masivos "Mayores" y "Sin Pijama"), en un ambiente utópico reminiscente a la película las Esposas de Stepford (Stepford Wives) solo que en esta realidad las mujeres perfectas son las que están a cargo.

“La Respuesta” se suma al listado de éxitos de Becky G, que incluyen “Mayores,” con más de 1.5 mil millones de visualizaciones en YouTube/Vevo y “Sin Pijama” con Natti Natasha, que tiene más de 1.3 mil millones de vistas en YouTube/Vevo y fue uno de sólo dos videos en Vevo que sobrepasó mil millones de visualizaciones.

Acerca de los artistas

Becky G joven cantante, compositora y actriz, con una carrera multifacética, entre sus éxitos destacan #1 en el listado Latin Airplay de Billboard "Mayores" y "Sin Pijama", un papel protagónico en "Power Rangers" y de estrella invitada en la serie ganadora del premio Emmy "Empire". Recientemente ganó dos Latin American Music Awards 2018 por Artista Femenina Favorita y por Canción Urbana Favorita por "Mayores". La artista México-Estadounidense firmada con RCA/Sony Music Latin está trabajando en sus próximos dos álbumes, uno en español y otro en inglés.

Maluma cantante y compositor colombiano en los últimos años ha liderado las listas de popularidad con varias de sus canciones entre estas: Felices los cuatro, Chantaje, Vente p´aca, El perdedor, La temperatura. Su éxito lo ha llevado a tener importantes colaboraciones musicales con grandes como Shakira y Yandel, además ha participado como entrenador y juez en “La Voz Kids” de Colombia como México.