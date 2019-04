Regidora Augusta Valentina Díaz denunciará por violencia de género a Francisco Castillo Montemayor

Luego de ser calificada por Francisco Castillo Montemayor como: “indigna de ser representante de los habitantes de Puebla. Eres indigna, no tienes capacidad para escucharlos”, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, denunciará al exdirector del Soapap y exsecretario de Medio Ambiente por violencia de género el ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de no recibir una respuesta positiva, se inconformará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, la regidora pedirá a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento realice la respectiva acta de atención a la víctima por los calificativos recibidos por el otrora funcionario estatal la tarde del jueves previo.

María Rosa Márquez Cabrera no puso orden durante su última participación como regidora presidenta de la Comisión de Agua porque a partir de este día se unió a la campaña del candidato a gobernador de Luis Miguel Barbosa Huerta de Juntos Haremos Historia, después de solicitar permiso a la administración municipal para dejar el cargo del gobierno local por 45 días.

“La (ex) presidenta (de la comisión) nunca puso orden como lo vieron en el vídeo; todo el tiempo me agredió (Castillo), tuve que defenderme sola; los hechos sí encuadran en violencia política. Él empezó a agredirme diciendo que era indigna simplemente porque no coincidía con los argumentos presentados”, subrayó.

Acompañada los regidores: Enrique Guevara Montiel, Carolina Morales García, Luz del Carmen Rosillo Martínez, lamentó que ninguno de sus compañeros que participaron en la sesión la apoyara en esos momentos.

Bajo ese panorama, negó, que no está a favor de la empresa Agua de Puebla como aseguró “mi agresor” durante la sesión.

Explicó que sí es violencia política de género porque está comprendido en todas las acciones y omisiones, además la tolerancia de la que fue objeto al momento de las agresiones.

“Basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales. Él me llamó indigna de ejercer mi cargo como regidora: tengan como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o las prerrogativas inherentes a los cargos públicos”.

Anunció que no censurará ni pedirá que Castillo Montemayor deje de participar en la comisión, pero espera que el exsecretario del Medio Ambiente se comporte y no le falte el respeto a ningún regidor.