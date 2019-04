En San Andrés Cholula Karina Pérez Popoca y mil mujeres más respaldan a Migel Barbosa

Este acto estuvo presente Claudia Rivera Vivanco, Marina Aguirre, edil de San Salvador El Seco; las diputadas Julieta Vences, Mónica Lara y Tonantzin Fernández, Rosa Márquez y Martha Ornelas, regidoras de Puebla; de las senadoras Nancy de la Sierra y Malú Micher, entre otras.

“Siempre hemos tenido que luchar para hacernos visibles, porque no somos la sombra de nadie”, sentenció la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, al resaltar el papel de la mujer en la vida política, social y familiar.

De este modo, la alcaldesa, junto con más de mil mujeres, le dieron espaldarazo al candidato a gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien de la mano de su esposa María del Rosario Orozco Caballero, llegaron en campaña a San Andrés Cholula.

Karina Pérez, resaltó el papel de “Charito”, como es llamada la cónyuge del abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al mismo tiempo de señalar la importancia del empoderamiento de la mujer.

En un discurso motivador en Encuentro Estatal de Mujeres, realizado en San Andrés Cholula, la alcaldesa, quien se ha convertido en una líder del movimiento, encendió los ánimos al resaltar el real papel femenino en todos los ámbitos de la vida en Puebla.

“Las palabras se las quiero dedicar a Charito, más allá de conocerla en el trayecto de vida, la he conocido en este trayecto político, me identifico como muchas mujeres nos identificamos con ella, jóvenes, adultas, de la tercera edad”, resaltó.

“Al final todas queremos y ansiamos algo, alcanzar una carrera digna a través de su profesión y eso también es Charito”, señaló la alcaldesa sanandreseña.

“Las que somos madres, nos hemos reflejado a través de los ojos de sus hijos y también está aquí porque está luchando con su familia”, dijo.

“Ese amor filial más no apegado, ese amor que da, ese amor que entrega, pero que no es sumiso, ese amor que hace que nosotras las mujeres sean los pilares que soportan los hogares cuando se presentan las tormentas, financieras, humana, de salud”.

“Ahí estamos las mujeres, por eso cuando la veo me reflejo y digo, está una amiga, una madre, está una hermana, pero está una mujer que está haciendo política y esas somos todas nosotras”, frase con la que arrancó aplausos.

La luz

Indicó Karina Pérez Popoca, que con Charito, las mujeres también tienen candidata.

“No porque sea más que nosotras por ser la esposa del candidato, ella tiene un lugar y no ha necesitado la luz de nadie para brillar”, aseveró.

Dijo que hay mujeres que son como estrellas que alumbren el camino de las demás, que encienden el camino por donde transitar.

“Seremos mujeres encaminando mujeres, encontremos el empoderamiento económico, político y social”, insistió la alcaldesa.

“Si bien es cierto que siempre hemos estado aquí, siempre hemos tenido que luchar para hacernos visibles, porque no somos la sombra de nadie, porque no caminamos atrás ni adelante”, aseveró.

“Con nuestras manos levantamos a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros amores y hacemos de nuestro dolor, nuestra fortaleza".

“Siempre hemos estado aquí las mujeres, desde la mujer campesina, hasta la que vive en la ciudad de Puebla, primero valorémonos nosotras, creamos que somos capaces de alcanzar la cima de la montaña más alta”.

Por lo tanto señaló la presidenta municipal que en política se necesita una mente fría, pero un corazón caliente.

“Hoy se lo quise dedicar (a Charito), porque la he visto caminar, la he visto acompañar al lado, con una entereza que quiero que me alcance la vida para llegar a ser como ella, para que en este amor a la familia salga y se trabaje también para todas mis compañeras mujeres”.

“Aquí estamos las que somos funcionarias públicas, las que hoy somos diputadas, senadoras, presidentas municipales, pero no somos distintas a ustedes”.

“Ustedes nos hicieron llegar (dijo a las cientos de concurrentes), nos construyeron, y si vamos a luchar de la mano del gobernador, va a ser para alcanzar esa calidad, para tener una salud integral, física, emocional y económica, política”, finalizó para recibir una ovación.

Por las desaparecidas y violentadas

Por su parte, Luis Miguel Barbosa, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que en su gestión se promoverá una reforma constitucional y legal para poner a Puebla a la vanguardia de los derechos de las mujeres.

“Esta reunión es para las presentes y no presentes; es para las desaparecidas; es para las violentadas; para las muertas”, resaltó ante la ola de violencia de género en la entidad.

“Debo decirles que ante los datos escalofriantes de la realidad en Puebla impulsaremos políticas transversales y políticas presupuestales que garanticen los derechos de este sector”, destacó.

Destacó que la media nacional de desaparecidos en el país registra a siete hombres de cada 10; en Puebla de 10 desaparecidos, seis son mujeres.

“El grado de impunidad, los protocolos de investigación son nulos, no se aplican”, resaltó al afirmar que la declaratoria de género no sirve de nada si no hay una fiscalía especializada en este tema.