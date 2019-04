Denuncia Enrique Cárdenas que el gobierno de AMLO retiene apoyos de Prospera en el estado

El candidato del PAN, PRD y MC dijo que este fin de semana tuvo la posibilidad importante "de ver a otro grupo diferente de personas", en referencia a las comunidades indígenas de Cuetzalan.

El candidato al gobierno de Puebla impulsado por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, acusó que el gobierno federal, cuyo representante en la entidad es Rodrigo Abdala Dartigues, no ha entregado los apoyos de Prospera, pero además reprochó una vez más que la administración de Andrés Manuel López Obrador haya retirado el apoyo a madres trabajadoras de las Estancias Infantiles.

En conferencia de prensa, este domingo, dijo que tuvo la oportunidad, este fin de semana, de tratar con gente diferente a la que está acostumbrado, pues recorrió el municipio de Cuetzalan y sus comunidades indígenas, en donde las mujeres se quejaron porque desde diciembre no han recibido su apoyo de Prospera, siendo en muchos casos una fuente de ingresos que los ayuda para solventar algunas necesidades.

"Fue muy lacerante la pobreza en la que se encuentran en las juntas auxiliares de Cuetzalan, donde el 90 por ciento de la población es indígena, les hemos comentado sobre la importancia de atender a este grupo de personas, están desesperados porque no les ha llegado Prospera, a la fecha no les ha llegado Prospera y están viviendo de nada, la gente está muy enojada, frustrada y por lo tanto yo sí llamaría al gobierno federal a que atienda a esta gente", refirió.

El aspirante también insistió en que una de las demandas de las mujeres es reactivar las estancias infantiles, pues dijo que el gobierno federal retiró estos espacios sin implementar estrategias alternas para atender a los menores de cuatro años, a pesar de que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ordenó que ese dinero de beca que recibían los menores ahora se les dé de manera efectiva a las madres de familia.

"Al igual que en el caso de las Estancias Infantiles se quitaron apoyos que se tenían sin poner otros en lugar, en el caso de Prospera es de vital importancia porque la gente más pobre vive de eso y se ayudan de eso, yo veía las caras de incredulidad, frustración, o se vale que estén viviendo de esta forma", señaló.

Promete mejorar carreteras y caminos en Sierra Nororiental

Cárdenas Sánchez presumió haber recorrido los municipios que conforman la Sierra Nororiental, aunque no los mencionó pues dijo que se le complica su pronunciación. Con los habitantes de estas demarcaciones dijo que uno de los compromisos adquiridos fue el de invertir más recursos para mejorar las carreteras y caminos.

"Ha sido una posibilidad importante de ver a otro grupo diferente de personas, escuchar de viva voz sus demandas y sus necesidades y darme cuenta de cómo habiendo comunicación se vuelve muchísimo más fácil, la queja permanente además de la inseguridad son los caminos, ahí la queja fue de que se arreglen los caminos porque pasan horas y horas en trayectos que debieran tomar 10 a 15 minutos", dijo el candidato.

Además, hizo el compromiso de mejorar las condiciones para el campo, por medio de la inversión de recursos, así como ayudar a productores a buscar nuevos mercados para que vendan tanto alimentos que se producen en Puebla como animales que se crían en estas demarcaciones.

El candidato a gobernador afirmó que las reuniones que realizó este fin de semana con ciudadanos fueron enriquecedoras, ya que "por un lado nos dimos cuenta de que el tema de inseguridad ha empeorado en las últimas semanas, mientras que en temas del campo hay un potencial muy grande, reafirmó mi convicción de que hay que abrir a Puebla hacia otros mercados, estuvimos con ganaderos, su queja es que hay un solo comprador a nivel nacional y les compran al precio que sea y a veces les cambian el precio ya estando ahí para entregar las reses y eso les fastidia, totalmente en su rentabilidad, confirme la idea de abrir Puebla abriendo mercados, posibilidades de que se vayan todos los productos directamente a otros estados", declaró.

Cuestiona recursos que PVEM ha destinado para "Juntos Haremos Historia en Puebla"

Por otra parte, reconoció que su campaña ha sido costosa y de ahí las cifras que ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se han reportado, por más de 10 millones de pesos, en este mes de proselitismo político, en cambio cuestionó los recursos que ha destinado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la campaña de "Juntos Haremos Historia en Puebla".

Lo anterior, según el candidato, significa que los mítines de campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta son inflados, además de que hay inconsistencias en sus finanzas, aunque no puntualizó cuáles.

"Ustedes han visto mucha producción en redes, mucha producción en spots, esa es una parte importante del gasto que se está haciendo. Lo que a mí me sorprende es que lo que se supone que se está gastando en el partido o coalición Juntos Haremos Historia, más el PVEM no hay un reflejo, no hay una consistencia entre lo que se dice en los mítines o los gastos, una de dos: o los gastos están su reportados o los mítines están inflados, no hay de otra, habrá que ver", refirió.

Asegura que no conoce al gobernador de Jalisco

Por otra parte, Enrique Cárdenas Sánchez aseguró que no conoce al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien supuestamente está financiando la campaña negra en contra de Luis Miguel Barbosa Huerta.

También evadió responder los señalamientos del equipo de "Juntos Haremos Historia en Puebla", respecto a que a su paso por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) tuvo problemas financieros y estuvo a punto de enfrentar procedimientos legales.

"No conozco ni siquiera al gobernador, la campaña negra se está viendo en otro lado. Claramente hay coberturas muy diferenciadas, donde hay acciones de amedrentamiento, donde los presidentes municipales me dicen que están siendo amenizados", dijo.

Cárdenas dijo que a un mes de campaña electoral sube en la preferencia electoral y que observa buen ánimo ciudadano para participar el día de la elección, el 2 de junio.