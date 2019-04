Lydia Cacho Ribeiro fue acusada por al menos dos de las víctimas del pederasta Jean Succar Kuri, de utilizar sus historias sin su consentimiento para enriquecerse con la publicación del libro Los Demonios del Edén. Las agraviadas también solicitaron a la escritora que evite revictimizarlas y desista de la idea de filmar una película de la mano de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón con la temática de su obra insignia.

“Lydia deja de hacernos daño”, es la súplica de Citlali quien frente a medios de comunicación reconoce que tanto a ella como a su hermano, el libro y la parafernalia alrededor de las historias que construyó Cacho Ribeiro le han causado un daño irreparable.

Luego de las publicaciones realizadas por éste medio en torno a Lydia Cacho Ribeiro, víctimas de la pederastia en Cancún, se acercaron a éste Grupo Editorial para aportar información ante lo que calificaron como cerrazón de los medios nacionales y autoridades para escuchar su versión y los señalamientos en contra de la escritora.

En un audio, Citlali reitera que ella al igual que otras de las víctimas de Jean Succar Kuri, asistieron a las sesiones de apoyo psicológico del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún A.C. La sorpresa de las entonces menores de edad, fue mayúscula cuando descubrieron que Lydia Cacho ocupó los testimonios que dieron a los profesionales de la salud mental, sin su consentimiento para atraer los reflectores de la prensa y más tarde, publicar el libro, violando así la confidencialidad de los testimonios.

Las afectadas sostienen que Cacho Ribeiro también falseó información ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pasado viernes 26 de abril, Edith Encalada concedió una entrevista telefónica al programa Destrozando la Noticia, que dirige Enrique Núñez, ahí relató los abusos contra ella cometidos por la escritora, entre ellos el haberse robado datos confidenciales para la publicación de su libro Los Demonios del Edén y de mantenerla encerrada bajo el pretexto de resguardar su integridad física.

“A Lydia yo la conocí hace 16 años, yo sufrí algunas amenazas de muerte por haber denunciado a Jean Succar Kuri y ella dijo que tenía una casa de seguridad, blindada, donde no me podrían hacer daño y es ahí donde se queda al resguardo de mi integridad, me priva de mi libertad cerca de 5 meses, diciendo que era parte de sus protocolos… viví prácticamente esos meses obedeciéndola a ella en todo lo que mandaba… Me tuvo con guardias armados, me dejó incomunicada con el exterior, no podía ni siquiera hablar con mis familiares. Me mandaba a ciertas actividades en la que tenía que obedecerla”, relata en la entrevista telefónica concedida.