Alista Miguel Barbosa paquete de iniciativas para concretar rediseño en el Poder Ejecutivo

Seguro de ganar la elección del 2 de junio, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que un equipo de 60 expertos trabajan en la elaboración de los ordenamientos legales que serán presentados por medio de Morena, PT y PVEM.

El abanderado, de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta adelantó que ya prepara un paquete de siete iniciativas para reformar la Constitución Política de Puebla que provocará la modificación a leyes secundarias, las que serán presentadas por medio de los diputados de Morena, PT y PVEM después de la jornada electoral, con el propósito de consumar el rediseño a las instituciones, las que propone en su campaña.

El candidato a gobernador ha propuesto en el primer mes de campaña separar las Secretarías de Infraestructura Movilidad y Transporte, la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, pero además ha ofrecido la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y la Fiscalía de Género.

Seguro de ganar la elección del 2 de junio, el candidato a gobernador dijo que su equipo de trabajo conformado por más de 60 expertos en temas jurídicos, laborales, educativos, económicos, por mencionar algunos, ya trabajan de forma estricta en las propuestas que se presentarán en el Congreso del Estado.

Foto: Cristopher Damián

Reiteró que sin violar la autonomía del Poder Legislativo, las propuestas serán presentadas por los grupos políticos que lo apoyan en sus aspiraciones rumbo al Poder Ejecutivo, por lo que avanzará en el tema con la idea de que en agosto llegue directamente a trabajar.

"Van hacer presentadas en junio y julio por todos los grupos parlamentarios que me apoyan porque que yo quiero ya llegar con un esquema legal que me permita integrar un gobierno de paridad, que me permita integrar las fiscalías, la nueva secretaría del trabajo, la secretaría de medio ambiente, todas las formas que he estado estableciendo, requiero que sea en junio y julio", dijo el candidato a gobernador.





Piden empresarios espacios en el gabinete de Miguel Barbosa Huerta

En una reunión con empresarios del sector de la Industria del Comercio, Servicio y Turismo, los inversionistas solicitaron al candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, espacios en el gobierno del estado, es decir, que el próximo titular de la aún denominada Secotrade sea a propuesta del sector empresarial, por medio de una terna.

Además, José Juan Ayala, líder de la Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, destacó que el sector turístico ha avanzado considerablemente en los últimos meses pues la dependencia de este sector es encabezada por Alejandro Cañedo Priesca, en este orden pidió la continuidad del funcionario y los programas y planes de trabajo que implementa para que a Puebla lleguen más visitantes nacionales como extranjeros, ya que esto se refleja en derrama económica.

El mismo líder empresarial también pidió que el candidato a gobernador atienda de manera eficiente el combate a la inseguridad, pues actualmente el 94 por ciento de los ciudadanos se siente inseguros, por lo que los empresarios serán aliados del próximo gobierno para atender este tema.

#EnHilo 👉🏻José Juan Ayala pide que el candidato a gobernador @MBarbosaMX atienda temas en materia de seguridad.



🗨️ "Vemos que los policías presentan a los delincuentes y pareciera que tardan más en presentarlos que nuevamente verlos en la calle".



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/QzcHeBaE42 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 29 de abril de 2019

Por su parte, el líder de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Arturo Fernández, le pidió a Miguel Barbosa Huerta, que en el caso de ser el siguiente gobernador ejerza la transparencia como una prioridad de gobierno, pues con estas acciones se combatirá de forma puntual la corrupción.

El candidato a gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que analizará la propuesta de los empresarios, pues su gobierno estará abierto a propuestas, dijo que quiere ser un aliado de ellos con el objetivo de generar inversiones en el estado, aunque advirtió que quienes conformen el gabinete tienen que ser personas honestas y con una trayectoria limpia.

Foto: Cristopher Damián



Miguel Barbosa anuncia que solo acudirá a debate del INE

Por otra parte, el candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, reiteró que solo acudirá al debate que organice el Instituto Nacional Electoral (INE), pues el resto de los debates que incluso organizan empresarios son encuentros a modo.

Lo anterior en respuesta a la petición de la empresaria Olga Méndez Juárez, quien hizo la petición pública para que asista a un debate organizado por las cámaras empresariales.

El candidato a gobernador dijo que su gobierno privilegiará la inversión, las obras se quedarán con empresarios poblanos, pero además no permitirá los moches, ya que tanto han afectado el crecimiento económico.

El abanderado de "Juntos Haremos Historia en Puebla", pidió el apoyo de los empresarios y recordó que en el pasado fueron amenazados, incluso extorsionados a contribuir con recursos para las campañas, en su caso, él dijo que nunca pedirá estas acciones, por el contrario ofreció apoyarlos.