Promete Miguel Barbosa atracción de capital, no al fracking, respeto a la mujer e impulsar energía limpia

Sostuvo un encuentro con alumnos de la UPAEP.

Dinamizar la economía estatal a través de generar las condiciones para anclar nuevas inversiones de capitales poderosos como Audi, favorecer el desarrollo del sector industrial de energías limpias, pero nunca a favor de impulsar el fracking y proyectos de muerte, prometió el candidato de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta a los alumnos de la UPAEP, a quienes pidió estar tranquilos porque siempre estará a favor de las leyes constitucionales, derechos humanos y respetará la decisión de todas las mujeres.

Durante su participación en Diálogo con Universitarios, ejercicio democrático al que confirmó in extremis, Barbosa Huerta refrendó que será amigo del sector empresarial para que genere nuevas fuentes laborales, al recordar que un 20 por ciento de su administración estará conformado por el sector juvenil.

Foto: Cortesía

Recordó ser un promotor continuo de la inversión extranjera como ocurrió en su etapa como senador porque sabe cómo establecer contactos para atraer sin corrupción, pero tampoco realizará procesos ocultos a los ciudadanos.

“Vamos a apoyar la llegada de las grandes empresas, pero no les vamos a regalar a los municipios. No vamos a regalarles el impuesto predial, los usos de suelos; vamos a apoyar a los inversionistas grandes, pero abiertos a la ciudadanía, nunca con prácticas ligadas a la corrupción”.

Ante ese contexto pidió a los futuros profesionistas reclamar a los empresarios la falta de empleo al reiterar que 20 por ciento del gobierno que encabezará se conformará por jóvenes.

Foto: Cristopher Damián

“Me comprometí con jóvenes entre 19 y 29 años; está también el compromiso de impulsar el empleo, pero reclámenle a los empresarios, quiénes son los que contratan, los empresarios y el gobierno; ahora, reclamen a los empresarios, ustedes estén preparados, impulsaré la seguridad pública para que haya más productividad quiénes tienen que contratar a jóvenes, los empresarios. No se confundan, no es el gobierno, son los empresarios; los jóvenes no son el futuro, son el presente, ustedes hagan valer el presente”.

Priorizó que en Puebla no todo es la zona de la zona comercial Angelópolis, a donde varios jóvenes van a divertirse, por ese gran rezago social, impulsará el desarrollo del sector primario y la industria para detonar la economía y la igualdad.

Refrendó que en los comicios del domingo 2 de junio arrasará por sumar 30 puntos de ventaja sobre sus competidores, invitó a los chicos y chicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, entidad a donde su esposa se tituló en la Facultad de Derecho, pero una vocecilla de mujer oculta en el anonimato y llena de temor, indicó: “nunca”.

Barbosa Huerta insistió “vénganse conmigo a hacer campaña”, pero si “tú dices nunca, es tu derecho; yo invito a quién quiera participar”.

Foto: Cristopher Damián

Al referirse a la defensa de la vida desde la concepción, Luis Miguel Barbosa pidió a los estudiantes mantenerse tranquilos y calmados, además reiteró que su gobierno respetará los preceptos de la Constitución y nunca impulsará temas que dividan a la sociedad.

“Nunca mi gobierno será el promotor de asuntos que dividan a la sociedad poblana; yo seré un gobernador responsable, un gobernador cuidadoso de lo que implica la salud pública, la visión de la sociedad; tengo convicciones, tengo creencias; siempre he respeto a los que piensan diferente a mí; estoy acostumbrado a la crítica y a la autocrítica, pueden estar tranquilos”.

Bajo ese panorama subrayó que impulsará el cuidado del medio ambiente en el estado y no permitirá el desarrollo de los llamados proyectos de muerte en ninguna parte del territorio de los 217 municipios.

“No creo en el fracking; no creo en los proyectos de muerte, yo creo que la felicidad es un equilibrio entre la vida y la naturaleza; así siempre lo he creído y así lo he planteado; por eso, hay que apoyar mucho al hermoso territorio poblano y a proteger la belleza de la fortaleza natural que tenemos, las energías renovables son la única forma que debemos impulsar”.

​

Foto: Cristopher Damián

Insistió que su gobierno será transparente y abierto a los ciudadanos, además, todos los funcionarios que integren su gabinete deberán presentar sus respectivas declaraciones de bienes patrimoniales como la 3 de 3.

“Lo único que hay que hacer es que sea público para todos los servidores públicos y no sea de opciones, yo fui servidor público e hice mis tres declaraciones, patrimonial, fiscal y de intereses; ahora como candidato hice mi declaración en la plataforma IMCO, esta plataforma es privada, las tres declaraciones ya estaban; lo que hay que hacer es sancionar a quien mienta en sus declaraciones”.