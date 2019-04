Egresada UDLAP: Networking una herramienta necesaria en el mundo empresarial

Sandy Rossano además de compartir su proyecto de emprendimiento, conversó con estudiantes sobre el networking.

Sandra Rossano Rivera, egresada de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad de las Américas Puebla, a través de su empresa propone un esquema de networking que incrementa la consolidación de proyectos empresariales y de emprendimiento de cualquier industria.

“La experiencia ha sido grata porque actualmente no me he encontrado con un esquema de otra empresa que haga puntualmente lo que yo. Hay agencias que se dedican para abrir puertas a distintos proyectos, pero no lo hacen con la manera funcional de acercar a la persona clave que va a poder hacer posible tu proyecto” expresó en entrevista la egresada.

Desde su inicio de prácticas profesionales en una reconocida agencia de marketing, Sandra Rossano pudo desarrollar distintas habilidades para industrias como cine, moda y eventos en general, “ahí es donde empecé a formar esa experiencia”, expresó. Así pues, gracias a este espacio se dio cuenta que lo que valoraban mucho era “el acercamiento que yo les daba con otras empresas y otras personas, entonces les empiezo a ofrecer estudios inteligentes de negocio para conectar proyectos, servicios o productos, con quien iba a financiarlo o a hacerlo posible, y es cuando decido formalizarlo”.

Por lo que, gracias a esta idea surge Rossano Networking Group una empresa que se mueve desde la industria del cine hasta la de petróleo, “haciendo un acercamiento de esos proyectos de una manera inteligente y estratégica, para que marcas puedan ser patrocinadores, aliados estratégicos, inversionistas o corporativos” agregó Sandra Rossano.

“Afortunadamente ha tenido una respuesta muy favorable, lo cual me ha permitido ampliar mi abanico de networking y que pueda seguir incrementando este valor para esas empresas”, completó la egresada, quien actualmente tiene una red de más de cien empresas de gran posicionamiento en el país.

Por otra parte, respecto a su experiencia como emprendedora, aconsejó a los jóvenes futuros profesionistas que sin importar en qué industria se muevan “la constante es aliarnos de estas nuevas corrientes. Desde ahora pueden estar investigando cuáles son estas aperturas de negocios”. Finalmente, gracias a su acercamiento a la UDLAP, la exitosa egresada también fue participe de la edición 2019 de Business Connected el Segundo congreso de Administración de Empresas, en el cual impartió la cátedra “la fuerza del networking”.